Elke foto heeft een verhaal: contrasten in het landschap

Deze foto is van het fietspad langs de N246 richting het buurtschap Middel te Westzaan. "Genomen op een zonnige december dag, tijdens het uitlaten van de hond", schrijft Anthoon Swartsenburg uit Zaandijk bij de foto.

En het goede nieuws is, er komen weer zonnige dagen aan. Vanaf vrijdag kunnen we de paraplu's en regenkleding eindelijk eventjes opruimen. Ook de temperaturen worden met 9 graden vrij zacht, aldus weerman Jan Visser. In het weekend kan de temperatuur zelfs nog een graad oplopen. Die zachte temperaturen houden het begin van volgende week aan: ook dan wordt het zo'n 10 graden.

Dus pak je camera of telefoon uit de kast en ga erop uit. Wij zijn op zoek naar grappige, bijzondere, maar vooral alledaagse foto's met een goed verhaal uit de regio? Heb jij dit gemaakt en wil je daarover vertellen? Mail dan nu je foto naar [email protected]

Weer even terug naar de foto van Anthoon. "De verkregen contrasten in licht en donker veroorzaakt door de zon die achter de bomen schuil gaat spreken mij erg aan, evenals het landelijke karakter ervan tegenover de industriële bedrijvigheid op de achtergrond."

"Feitelijk de Zaanstreek in een notendop: fraaie natuur in het oudste industriegebied van Nederland."