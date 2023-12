Toch gelukt: kruising in Opmeer voor de feestdagen geopend, wel snelheidsbeperking

Het was even spannend, maar het lukt de provincie Noord-Holland toch om de werkzaamheden op de kruising Pade met de A.C de Graafweg voor de feestfagen af te ronden. Op 21 december is de weg weer open, wel geldt er de komende periode nog een snelheidslimiet van 50 kilometer per uur.

De kruising Pade met A.C. de Graafweg - Foto: Gemeente Opmeer

De deadline van 8 december werd niet gehaald, werd eerder al bekend. Het slechte weer van de afgelopen tijd zorgde voor vertraging. Door de vele regenval en de kou konden niet alle lagen asfalt worden aangebracht. "We doen ons best om de kruising tot de ovonde (een ovale rotonde, red.) vóór de kerstdagen te openen", zei de provincie vorige week. Normaal gesproken wordt het afgeraden om in winterse temperaturen te asfalteren. Nu werden er enkele slimme oplossingen bedacht. "Zo doen we aanpassingen aan het asfaltmengsel van de deklaag en hopen we eind deze week verder te kunnen."

De provincie heeft hard gewerkt om de kruising voor de feestdagen toch te openen. En dat is gelukt. "Op 21 december 2023 stellen we het volledige traject open", zegt een woordvoerder nu. Wél zal er de komende periode nog sprake zijn van een snelheidsbeperking. "Omdat de bermen nog zacht zijn, zal de komende periode een snelheidslimiet van 50 kilometer per uur gelden. Op sommige plekken, waaronder de kruising met Pade, ontbreekt de belijning nog. Om de veiligheid te borgen, wordt de meest noodzakelijke belijning aangebracht. Houd hier rekening mee", waarschuwt de provincie. 'Wachten op ongelukken' Adrie Vlaar, voorzitter van de Dorpsraad van Hoogwoud is tevreden nu de werkzaamheden tot een einde komen. Hij luidde eerder de noodklok, toen de afsluiting van de kruising voor veel overlast in Hoogwoud en Opmeer zorgde. "Het is wachten op ongelukken", verzuchtte hij. "Fietsers kunnen hier eigenlijk niet fietsen. Die moeten over het voetpad, maar bewoners willen dat niet en zetten er kliko's neer. Mensen durven hier niet meer langs. Het is veel en veel te druk." De gemeente Opmeer anticipeerde hier op, met verschillende maatregelen. Zo werden de stoplichten aangepast. "Ik ben bij dat het weer open gaat en dat er geen ongelukken zijn gebeurd", zegt Vlaar nu. "Nu gaan de werkzaamheden richting het Verlaat en de ovonde bij de Langereis. Mensen die naar Alkmaar willen, moeten een alternatieve route vinden. Maar dat is nu ook al het geval. Ik ben blij dat de rust in onze dorpen weer terugkeert."