Wat betekent PFAS-zeeschuim voor Nieuwjaarsduik Egmond?

Dat er PFAS in zee aangetroffen is, zorgt nog niet voor ongerustheid bij de organisatoren van de Nieuwjaarsduik Egmond. Gisteren werd bekend dat de schadelijke stof in zeeschuim langs de Noordzeekust is gemeten. Onder andere in Egmond en Wijk aan Zee zijn monsters genomen. "Ga sowieso niet verder dan kniehoogte de zee in, dat minimaliseert de kans om zeewater of -schuim binnen te krijgen", aldus de Egmondse organisatoren.

Foto: Sjef Kenniphaas

Wat PFAS in het zeewater voor gezondheidsgevolgen heeft voor zwemmers of surfers is niet bekend; er zijn ook geen maatregelen genomen. "Als de minister geen maatregelen treft, wie zijn wij dan om anders te oordelen", stelt Tom Valkering van de Egmondse duik nuchter. Algje "Wij zeggen altijd: gebruik je gezond verstand wanneer je de zee ingaat." Het is volgens Valkering ook maar de vraag of er op 1 januari zeeschuim is. "Het is volgens mij een algje dat dat aanmaakt, en ik weet ook niet bij welke temperaturen dat het best gedijt." Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie de PFAS-metingen geanalyseerd. "Informatie over hoeveel zeeschuim mensen binnenkrijgen bij verschillende activiteiten in zee of langs het strand ontbreekt", aldus het RIVM.

De metingen in Nederland volgden op onderzoek in Vlaanderen naar PFAS in zeeschuim. 'Maatregelen voor zwemmers bij de kust zijn op dit moment niet nodig', liet minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer weten. "PFAS komt overal voor in onze leefomgeving. Het komt dan ook niet als een verrassing dat ook in zeewater en zeeschuim deze stoffen worden aangetroffen." Toch raadt Harbers aan om na het zwemmen te douchen, en om kinderen geen zeeschuim te laten inslikken. Duiken en douchen Dat advies onderschrijft de organisatie van de Egmondse Nieuwjaarsduik ook. "Ga ook niet verder dan kniehoogte de zee in. Dat minimaliseert de kans dat je water of schuim binnenkrijgt. En wij adviseren ook altijd om je na de duik warm te douchen." "Maar ook om alleen aan georganiseerde duiken mee te doen. Daar zijn voldoende veiligheidmaatregelen getroffen. Wij hebben meerdere mensen op het strand en in het water die onze deelnemers in de gaten houden: ga niet wildduiken." Verrassend veel aanmeldingen In Egmond worden op 1 januari zo'n tweeduizend zwemmers verwacht. "En het gaat verrassend goed met de aanmeldingen", stelt Valkering. "We hebben er nu al drie keer zoveel als anders, maar de meesten melden zich na kerst pas." De warming-up voor de Egmondse duik begint om 13.30 uur. NH zendt de frisse nieuwjaarstraditie weer live uit.

PFAS PFAS zijn chemische stoffen die amper afbreekbaar zijn. Ze worden in verband gebracht met kanker, verhoogd cholesterol en voortplantingsdefecten. Uit recent onderzoek van het RIVM is naar voren gekomen dat een groot deel van de Nederlandse bevolking door voeding en drinkwater al te veel PFAS binnenkrijgt. Elke extra blootstelling is daarom onwenselijk.