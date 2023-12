Techniekplein Martinuscollege als impuls voor samenwerking met bedrijven

Schaatser Irene Schouten opende vandaag op het Martinuscollege in Grootebroek het nieuwe techniekplein. Die is voorzien van de nieuwste apparatuur en in samenwerking met technische bedrijven in West-Friesland. Om jongeren te enthousiasmeren voor techniek, maar ze ook te behouden voor de regio.

Directeur Jan Jacob Jaasma steekt zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken: "Je wilt kinderen boeien. Je zorgt dat ze van het basisonderwijs hier naartoe komen met onze leskisten. En je wil ze ook binden, dus daarom is de samenwerking met bedrijfsleven belangrijk. Zodat ze ook hier blijven, want je hoeft niet naar Amsterdam voor een mooie baan." Personeelstekort in de technische sector Voor alle soorten techniek zijn er praktijklokalen: van ICT en vormgeving tot alles wat met bouwen te maken heeft. Ook is er een techlab met de modernste snufjes. De leerlingen zijn enthousiast. "Je kan nu veel veel meer", vertelt er eentje. Een ander zegt: "Overal in de techniek zijn handjes te kort. Daardoor hebben we onder meer ook een woningbouwcrisis." Voor schaatser Irene Schouten bracht het bezoek aan het Martinuscollege haar weer terug naar haar jeugd toen ze er op school zat. "Heel leuk om hier weer te zijn, het is hier enorm veranderd."

Met techniek had ze toen niks, maar dat is veranderd. "Ik heb er dagelijks mee te maken. Mijn man is timmerman en aannemer, en ik heb te maken met mijn schaatsmateriaal. Dat is heel belangrijk. De leek ziet dat op tv niet, maar daar zijn we wel mee bezig", aldus Schouten. Ze vervolgt: "Ik ben heel blij dat ze er hier aandacht aan besteden. Mijn man zegt ook vaak dat er te weinig mensen zijn in de bouw. Het is goed dat ze het hier onder de aandacht brengen." Leerlingen binden Ook directeur Jaasma is blij met hoe het geworden is en ziet kansen voor de toekomst. "We zijn de enige in West-Friesland Oost die zoiets hebben. En er zijn hier enorm mooie en technisch hoogwaardige bedrijven. Daar hopen wij onze leerlingen aan te binden. Zij kunnen met hun specifieke expertise hier soms ook les geven."