Droog weer in het verschiet, maar eerst nog even buien en bewolking

Echt koud wordt het vandaag niet, maar wisselvallig blijft het wel. En dat houdt in: veel bewolking en van tijd tot tijd buien. Vanaf vrijdag kunnen we de paraplu's en regenkleding eindelijk eventjes opruimen.

's Ochtends wordt het 8 graden, de temperatuur loopt maximaal een graadje op in de loop van de middag. De wind waait 's ochtends zwak uit het zuiden, 's middags gaat deze uit het oosten waaien. Dan staat er een matige noordoostelijke wind die bij Texel vrij krachtig kan waaien. Vanavond is datzelfde het geval bij het IJsselmeer, waar het kan oplopen tot windkracht zes.

Morgenochtend wordt het weer een stukje beter: de dag start droog, er is af en toe een zonnetje te zien en er staat weinig wind. Hoewel de middag bewolkt wordt, staat er geen regen op het menu. Alleen 's avonds is er kans op wat motregen. De temperatuur wordt met 5, 6 graden iets frisser. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordwesten, later op de dag waait de wind uit het zuidwesten.

Droger vooruitzicht

Vanaf vrijdag wacht Noord-Holland een langere droge periode. Ook de temperaturen worden met 9 graden vrij zacht, aldus Visser. In het weekend kan de temperatuur zelfs nog een graad oplopen. Die zachte temperaturen houden het begin van volgende week aan: ook dan wordt het zo'n 10 graden.

Omdat er vochtige lucht wordt aangevoerd blijft het wel bewolkt, hierdoor kan ook mist ontstaan. Rond het midden van volgende week nemen de regenkansen weer toe. "Er zitten ook wat droge dagen tussen", vertelt Visser. "Maar je ziet wat wisselvalliger weer, waarbij de temperatuur iets daalt."

Zachte kerstdagen

De zachte temperaturen houden voorlopig aan. Volgens de weerman lijkt het er nu op dat we zachte kerstdagen krijgen. Geen ijskoud, bevroren kerstsfeertje dus. "Voorlopig ziet het er niet naar uit, nee."