Brand op boot IJmuiden, drie mensen nagekeken

In de Marina Seaport aan de Kennemerboulevard in IJmuiden is vannacht brand uitgebroken op een boot. Drie mensen moesten ter plekke worden nagekeken door ambulancepersoneel.

De melding van de brand kwam om 1.14 uur binnen bij de hulpdiensten nadat een brandlucht werd geroken.

De twee mensen aan boord van de boot zijn er volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio 'heelhuids vanaf gekomen'. Zij werden, samen met een voorbijganger, ter plekke door ambulancepersoneel gecontroleerd op rookvergiftiging.

Volgens de woordvoerder was er sprake van een middelbrand die snel onder controle was. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan, daar is momenteel nog niets over te zeggen.