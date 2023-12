Vermoord en in beton gegoten: politie heeft nieuwe aanwijzingen over herkomst 'klikomeisje'

De politie en deskundigen zijn een stap dichter bij de identiteit van het 'klikomeisje'. In 1999 werd het lichaam van de vrouw in een kliko in rivier de Gaasp gevonden. In de container zat het lichaam van een vrouw, deels in beton gegoten. Jarenlang deed de politie onderzoek naar haar identiteit, maar door nieuw onderzoek aan het dijbeen van de vrouw kunnen de onderzoekers nu gerichter zoeken. De vrouw lijkt uit Italië te komen, nog specifieker: uit de Dolomieten.

"Het is weer een puzzelstukje en het is een hele belangrijke omdat we tips hebben uit die regio. We hebben eigenlijk al over de hele wereld gezocht, want ze moet gemist worden door iemand. Maar als je dan een heel klein gebied krijgt en dan ook nog zo dichtbij is dat natuurlijk fantastisch", vertelt forensisch rechercheur Carina van Leeuwen.

'Operation Identify Me'

Het is de derde keer dat onderzoekers een poging doen om de identiteit van de vrouw te achterhalen. Het lichaam van de vrouw werd in 1999 in een drijvende vuilcontainer in rivier de Gaasp bij Amsterdam gevonden. Vrij snel werd duidelijk dat de vrouw met meerdere kogels door haar hoofd was geschoten.

Ondanks het feit dat Opsporing Verzocht er meerdere afleveringen aan wijdde en de vrouw onderdeel was van 'Operation Identify Me' van Interpol heeft de Amsterdamse politie nog geen concrete aanwijzingen die tot haar identiteit hebben geleid.