Henk en Sonja gaan bovengronds: broodjeszaak in Amsterdams metrostation stopt na 43 jaar

Na bijna een halve eeuw broodjes pittige kip, Surinaamse eiersalade en gezond te hebben gemaakt is het voor Sonja en Henk Kwant tijd om de deuren in metrostation Weesperplein te sluiten. De 60- en 62-jarige Amsterdammers vinden het mooi geweest en de zaak, die vooral bekend was bij studenten en mensen die rondom het station werkten, wordt overgekocht: "Maar de broodjes worden nooit hetzelfde", denken vaste klanten.

Sonja was zeventien toen haar vader de zaak opzette: "Ik begon meteen met fulltime werken, en Henk kwam eerst alleen in de weekenden helpen." Na haar zeventiende liet ze haar passie nooit meer los en tot op de dag van vandaag werkte ze in V.O.F. Convencience to go. "Ik vind het heel lastig om te stoppen, want als klanten het vervelend vinden wordt dat het voor mij ook. Het is zo heerlijk om mensen terug te zien komen, speciaal voor wat wij maken."

Personeel is lastig te vinden in deze tijden, en hoewel het stel de coronapandemie doorkwam vinden ze het inmiddels tijd. "De Hapjeshoek op metrostation Waterlooplein had wel interesse", vertelt Henk. "En zo zijn we eigenlijk snel tot de conclusie gekomen dat dit de goede oplossing is. Ze blijven broodjes maken, naast hun eigen core business natuurlijk."