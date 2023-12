Man met schotwond gevonden op de Willem de Zwijgerlaan in West

Bij een schietpartij op de Willem de Zwijgerlaan in West is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer werd rond 18.45 uur met een schotwond gevonden. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is niks bekend.

Volgens een omstander ligt het slachtoffer in een bouwmarkt. De omgeving is afgezet en de politie doet onderzoek. In de lucht cirkelt een politiehelikopter.

Het is niet duidelijk wat de aanleiding van de schietpartij is. Over eventuele verdachten is nog niks bekend.