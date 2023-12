Mysterie opgelost! Olifant door de Texelse straten met Ouwe Sunderklaas

Daar was-ie dan eindelijk! De olifant die de laatste tijd de gemoederen op Texel bezig houdt, verscheen dinsdagavond in het centrum van Den Burg en 'speulde' mee met Ouwe Sunderklaas. De weergoden waren de Texelaars gelukkig goed gezind met het jaarlijkse feest, waarbij ze massaal de straat op gaan om alle gebeurtenissen van het afgelopen jaar op de hak te nemen. Het publiek kon genieten van de meestal hilarische stukjes die op straat, in dorpshuizen of in huiskamers werden opgevoerd.

De olifant trok dit keer door het centrum van Den Burg. - Foto: NH Nieuws/Edo Kooiman

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat geldt zeker voor de hoge opkomst onder de jongste speulers in Den Burg. De jury kreeg wel meer dan twintig voorstellingen voorgeschoteld. "We hebben van alles voorbij zien komen", zegt jurylid Udo Visser. "Van heel veel olifantjes tot verschillende voorstellingen van Hans Klok. Er werd weer écht gespeeld op de straat." De organisatie had er dit keer ook veel aan gedaan. Zo werd er geflyerd op verschillende basisscholen en in de klassen kregen kinderen voorlichting over de traditie Ouwe Sunderklaas. "Ik heb begrepen dat er in sommige klassen zelfs toneelstukken werden uitgevoerd", zegt Visser. Tekst gaat door onder de foto.

Een voorstelling over de sluiting van Dorcas. - Foto: NH/Edo Kooiman

Peter Jan Geus speelt al van kinds af aan met Ouwe Sunderklaas. Die traditie brengt hij ook over op zijn kinderen. "Dat hoort gewoon bij de opvoeding", zegt hij. "Het is de bakermat voor het speulen bij de volwassenen. De opkomst in Den Burg was goed en de kwaliteit was ook super. Daar zijn we erg blij mee en dat biedt perspectief voor de toekomst." Zijn kinderen voerden een toneelstukje op over de sluiting van Dorcas. Later op de avond appte hij de uitslag. "De kinderen hebben een mooie tweede prijs." Tekst gaat door onder de foto.

De brug van Kogerstrand inspireerde deze jonge speuler voor een toneelstukje - Foto: NH/Edo Kooiman

Wat dat betreft had de jeugd de onderwerpen voor het uitkiezen. Want in het afgelopen jaar was er veel op Texel gebeurd dat een inspiratie is voor een (kort) optreden. Daar mocht illusionist Hans Klok natuurlijk niet in ontbreken, die een dwangsom van 10.000 euro van de gemeente had gekregen omdat zijn karavaan al eerder op de ijsbaan neerstreek dan was afgesproken. De blonde goochelaar werd verschillende keren voor het voetlicht gebracht. Ook de sluiting van Dorcas hield de gemoederen behoorlijk bezig. Nadat de tweedehands winkel vorige week dicht was gegaan, besloot een klein spelertje zijn spullen maar persoonlijk zelf aan de man te brengen. Tekst gaat door onder de foto.

De olifant die op verschillende plaatsen op Texel opdook werd veelvuldig gespeuld. - Foto: NH/Edo Kooiman

En dan was er bij de kinderen ook de olifant die de laatste tijd veel het nieuws heeft gehaald. Texel was in de ban van het mysterieuze dier dat op verschillende plaatsen op het eiland opdook. De dwaalgast werd verschillende keren gesignaleerd op plekken die de laatste tijd in het Texelse nieuws waren geweest. "Olifantje op de kar, ben jij niet in de war? Op de ijsbaan aan de haal. Wat is dat nou voor verhaal?", aldus twee spelers met achter zich aan een kleine olifant op een kar. Tekst gaat door onder de foto.

De Texelse tovenaar Hans Klok en Pamela Anderson. - Foto: NH/Edo Kooiman

De volwassen speulers namen dit keer uitgebreid de tijd om hun stukje op te voeren. Dat duurde soms wel tien minuten per voorstelling en ging over allerlei onderwerpen. Zo kwamen verschillende illusionisten Hans Klok voorbij (soms met assistente Pamela Anderson) en werd het duidelijk dat mediapartner Texelse Courant hard op zoek is naar bezorgers. "Wel een krant maar geen bezorger, Niet vandaag en ook niet morgen." Tekst gaat door onder de foto.

Deze groep hield een prachtige voorstelling over de nieuwe bezorgers van de Texelse Courant. - Foto: NH/Edo Kooiman

Maar de grootste vraag was natuurlijk: komt-ie wel of komt ie niet. En hij kwam inderdaad. De grote olifant die de laatste weken het nieuws domineerde kwam op plekken die politiek gevoelig lagen, zoals bij de brug op Kogerstrand, de Emmalaan, de olielekkage in Den Hoorn en het verdwijnen van peuterspeelzaal De Pepermolen in Oosterend. Het was de enige voorstelling waarbij niet werd gesproken, maar aan de hand van het tonen van borden tekst en uitleg over de verschillende locaties werd gegeven. "Maar ssst, daar praten we verder niet over." Tekst gaat door onder de foto.

Een mooie voorstelling over Rusthuus Texel. - Foto: NH/Edo Kooiman

Een ander onderwerp was de ijsbaan in Den Burg. De gemeente heeft besloten om er een beweegpark van te maken. Het is de bedoeling dat de gemeente samen met de gebruikers een voorontwerp gaat maken. Met Ouwe Sunder kwamen verschillende keuzes voorbij: van een parkeerterrein tot en met een groentetuin. Zelfs Hans Klok wilde de ijsbaan wel kopen om er een mooi evenemententerrein van te maken. Een bijzondere voorstelling was die van de graspollen van de ijsbaan. "Der komme een tied dan benne wee der niet meer, benne wee afdankt deur beton, asfalt of stien." Tekst gaat door onder de foto.

Het leven van de graspollen van de ijsbaan is nabij. - Foto: NH/Edo Kooiman