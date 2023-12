Gemeente denkt anders over toekomst Schiphol en pleit voor krimp

Het stadsbestuur wil dat Schiphol in de toekomst krimpt. Nu staat nog in het coalitieakkoord dat de gemeente tegen groei van de luchthaven is, maar dat standpunt wordt dus aangepast. Dat laat wethouder Hester van Buren (Lucht- en Zeehaven) weten in een brief aan de gemeenteraad.

De nieuwe positie ten opzichte van Schiphol komt niet helemaal als een verrassing. Vorig maand liet de wethouder weten te balen dat de voorgenomen krimp van Schiphol niet doorging na druk vanuit de Verenigde Staten en de Europese Unie. Van Buren noemde krimp van de luchthaven toen al 'een nadrukkelijke wens' van het stadsbestuur.

Zowel de politiek als de maatschappij zijn volgens de wethouder de laatste tijd anders gaan denken over de toekomst van Schiphol. Zo vindt ze dat er te weinig aandacht is geweest voor omwonenden, de impact op het klimaat en arbeidsomstandigheden op het vliegveld. "In deze klimaatcrisis kunnen we niet stilzitten en zijn we daarom voorstander van krimp", aldus Van Buren.

Met de nieuwe positiebepaling hoopt de wethouder te zorgen voor een betere balans tussen leefbaarheid voor omwonenden van Schiphol en de economie. Het vliegveld zorgt voor veel werkgelegenheid in de stad. De gemeente wil de komende tijd in kaart brengen wat voor effect krimp heeft op de Amsterdamse economie.

Nachtvluchten en privéjets

Wat de concrete invulling van de verandering van het standpunt wordt, is nog niet duidelijk. De komende tijd gaat het stadsbestuur in gesprek met de gemeenteraad, de luchthaven en alle betrokken partners over onder meer het schrappen van nachtvluchten, een verbod op privéjets en schonere vliegtuigen.

"Het gesprek moet bijdragen aan een gezamenlijke en gedeelde visie op hoe Schiphol in de toekomst behalve economisch, ook duurzaam kan bijdragen aan de ontwikkeling van stad, regio en land".

Amsterdam is voor twintig procent aandeelhouder van de luchthaven. De gemeente heeft dus geen doorslaggevende stem, maar laat deze naar eigen zeggen wel regelmatig horen: "Bijvoorbeeld toen het ging om de (slechte) arbeidsomstandigheden van de werknemers, nieuwe (onvoldoende duurzame) investeringen en het (te hoge) beloningsbeleid van het bestuur".

Wat de definitieve positie van de gemeente is wat betreft Schiphol, moet voor de zomer duidelijk zijn.