Rick* krijgt geen lucht in beschimmelde huurwoning, maar 'wordt van kastje naar de muur gestuurd'

De sociale huurwoning van Rick* tocht, lekt en zit onder een dikke laag schimmel. Zijn ongeventileerde badkamer zorgt ervoor dat hij er niet meer goed kan leven. Maar volgens Rick sturen de woningcorporatie en verschillende onderhoudsbedrijven hem van het kastje naar de muur. NH ging bij hem langs.

Ricks eens zo witte badkamer is eigenlijk onbruikbaar geworden door alle schimmel - Foto: NH Media

"Je ziet waarschijnlijk al wel hoe oppervlakkig mijn ademhaling momenteel is," vertelt Rick aan de keukentafel bij hem thuis, drie hoog aan de Liesbos in de Hoofddorpse wijk Overbos. "Gisteravond was het zo erg dat ik de huisartsenpost wilde bellen. Ik ben uiteindelijk maar op de bank gaan slapen." De reden dat hij zijn bed ontvluchtte wordt duidelijk tijdens een rondleiding. Door de openstaande ramen is het koud, de condens staat op de ramen. En toch hangt er een muffe lucht, die afkomstig is uit de badkamer. Schimmel De dikke laag schimmel die zich op het plafond en de muren bevindt maakt de ruimte onbruikbaar. De geur is vergelijkbaar met gebruikte sportkleding nadat het een week in een afgesloten tas heeft gezeten. "Ik heb maar handdoeken onder de deur gepropt om de geur weg te houden. Het advies is juist om de ruimte te luchten, maar als ik dat doe wordt mijn woning zo goed als onbewoonbaar door de lucht," legt Rick uit. De boosdoener is een kapot ventilatiesysteem, de enige manier waarop er verse lucht in de verder raamloze ruimte kan komen. Rick: "Ik kan wel zelf die schimmel te lijf gaan, maar die komt net zo hard weer terug totdat de ventilator weer werkt. En dat duurt nu al maanden." Maanden vol telefoontjes, huisbezoeken en reparateurs die volgens Rick vaak niet kwamen.

Handdoeken moeten de ergste stank van de badkamer uit Ricks slaapkamer houden - Foto: NH Media

Doorverwijzing De huurwoning is eigendom van Ymere, een woningcorporatie met tienduizenden huurwoningen in en rondom Amsterdam. Toen Rick de schimmel (en andere gebreken) twee maanden geleden bij hen meldde, werd hij doorverwezen naar een extern onderhoudsbedrijf. Maar zij verwezen weer door naar een ander bedrijf. En dat bedrijf zei dat hij weer bij extern onderhoudsbedrijf nummer een moest zijn.

"De wc-geuren van de buren drijven zo je eigen huis in" Een buurman van Rick

Inmiddels zijn bij de problemen in het huis minstens vijf verschillende bedrijven betrokken geweest. Het drijft Rick tot wanhoop: "Ik ben de boosheid inmiddels al voorbij, zo erg is het. Ik ben het overzicht volledig kwijt van welk probleem nu bij wie ligt, je ziet door de bomen het bos niet meer." Rick woont nog maar anderhalf jaar aan de Liesbos, maar zijn buurman al twee decennia. Hij heeft hetzelfde probleem in zijn eigen badkamer: "Omdat de ventilatie stilstaat, drijven de wc-geuren van de buren ook je eigen huis binnen. Als ons kleinkind op bezoek is slaapt die uit nood in de woonkamer." Hij zegt in de afgelopen twintig jaar gewend te zijn geraakt aan de gang van zaken.

Ymere laat in reactie op het verhaal van Rick weten dat er volgende week een bedrijf (nummer zes in totaal) langskomt om de schimmel aan te pakken. Een nieuwe afspraak om de ventilatie te repareren moet nog gemaakt worden, nadat een eerdere afspraak niet doorging. Ze gaan ook uitzoeken waarom Ricks klacht niet eerder is opgepakt.

Naast de badkamerschimmel heeft Rick meer problemen. Een lekkende waterleiding in het gebouw heeft nog een schimmelplek veroorzaakt bij zijn voordeur. Delen van de raamkozijnen zijn zo ver weggerot dat vliegen zich erin genesteld hebben. Om de rioollucht, die bij zijn wc uit de ventilatieschacht komt, tegen te gaan heeft hij zijn woonkamerramen openstaan. Maar Ymere adviseert de ramen dicht te houden vanwege een ongedierteplaag. En dan is er de lekkende balkondeur nog.

Deze muren waren vroeger spierwit NH Media

Ook boven de voordeur heeft de schimmel toegeslagen NH Media

Als het regent lekt er water door de balkondeur NH Media

Die dan tot schimmel in de vloerbekleding leidt NH Media

"Ik heb inmiddels bijna de helft van mijn vakantiedagen opgenomen voor onderhoudsafspraken, die maar de helft van de tijd op komen dagen. Het is te triest voor woorden," vertelt Rick mistroostig. Inmiddels zijn de emoties zo hoog opgelopen dat hij een formele klacht heeft ingediend tegen zijn contactpersoon voor reparaties van Ymere en is hij in gesprek met de Huurcommissie. Tijdens het interview wordt hij gebeld door het bedrijf dat morgen tochtstrippen zou gaan plaatsen. Hun monteur is ziek, of Rick vrijdag nog tijd heeft: "Ja hoor geen probleem, dat kan er ook nog wel bij."

* : NH heeft de naam van Rick veranderd, omdat hij zijn verhaal liever anoniem doet. Zijn echte naam is bekend bij de redactie.