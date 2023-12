Het lichaam van vermiste Michiel (54) is gevonden

Het lichaam van de 54-jarige Michiel Snuif uit Wormerveer is gevonden bij het Uitgeestermeer, zo meldt de politie. De man was meer dan een week vermist. Er is volgens de politie geen sprake van een misdrijf.

In een bericht op X laat de politie weten dat het lichaam van de inwoner uit Wormerveer is gevonden bij het Uitgeestermeer. "Er is geen sprake van een misdrijf. Iedereen heel erg bedankt voor het meekijken en zoeken. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte", schrijft de politie.

De familie van de man was dringend opzoek naar hem. Er is op veel plekken gezocht. Duikers zijn zelfs het water in geweest, ter hoogte van de Vaartbrug, omdat er een melding was gedaan dat Michiel in een Dixi op de bodem zou liggen.