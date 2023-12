PFAS aangetroffen in zeeschuim langs Noord-Hollandse kust

"Het is onduidelijk wat de concentraties PFAS in zeeschuim betekenen voor de gezondheid van bijvoorbeeld zwemmers, surfers of strandwandelaars", meldt het RIVM. "Informatie over hoeveel zeeschuim mensen binnenkrijgen bij verschillende activiteiten in zee of langs het strand ontbreekt."

De metingen in Nederland volgden op onderzoek in Vlaanderen naar PFAS in zeeschuim. In Vlaanderen waren de PFAS-concentraties in de zeewatermonsters veel lager dan in de zeeschuimmonsters. Dit geldt ook voor de monsters die van het Nederlandse zeewater zijn genomen.

Geen maatregelen

Maatregelen voor zwemmers bij de kust zijn op dit moment niet nodig, schrijft minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer na overleg met verschillende overheden. "PFAS komt overal voor in onze leefomgeving. Het komt dan ook niet als een verrassing dat ook in zeewater en zeeschuim deze stoffen worden aangetroffen." Toch raadt hij aan om na het zwemmen te douchen, en om kinderen geen zeeschuim te laten inslikken.

PFAS

PFAS zijn chemische stoffen die amper afbreekbaar zijn. Ze worden in verband gebracht met kanker, verhoogd cholesterol en voortplantingsdefecten. Uit recent onderzoek van het RIVM is naar voren gekomen dat een groot deel van de Nederlandse bevolking door voeding en drinkwater al te veel PFAS binnenkrijgt. Elke extra blootstelling is daarom onwenselijk.

Het RIVM voert een landelijk onderzoek uit om een beter beeld te krijgen van de verschillende PFAS-bronnen waaraan mensen blootstaan. De Zeeuwse gedeputeerde Dick van der Velde is blij dat ook zeeschuim in dit onderzoek wordt meegenomen. "Maar het belangrijkste blijft dat de PFAS-kraan dichtgedraaid wordt. Daarom steunt de provincie Zeeland het Europese voorstel voor een verbod op PFAS."