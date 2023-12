Basisschooldirecteur steekt 39.000 euro aan onderwijsgeld in eigen zak

Een voormalig basisschooldirecteur uit Heiloo is veroordeeld voor het oplichten van zijn werkgever, Stichting Tabijn. Als directeur van basisschool Cunera in Castricum maakte hij in twee jaar tijd een bedrag van € 39.670 aan onderwijsgeld over naar zijn eigen rekening. Naar eigen zeggen uit 'racune' omdat leraren beter betaald kregen dan de directeur zelf.

De rechtbank in Alkmaar - Foto: NH

In totaal stuurde de 48-jarige man zeven nep facturen vanuit zijn eigen adviesbureau naar zijn werkgever. Een bedrag dat in totaal opliep tot 39.670 euro. De fraude vond plaats tussen juli 2019 en april 2022. De ex-directeur voelde zich benadeeld door de nieuwe cao en pleegde de fraude naar eigen zeggen uit 'racune'. Zo waren er ’leerkrachten die meer gingen verdienen dan ik’, terwijl zijn eigen salaris gelijk bleef. 'Een hele vervelende toestand' De rechter noemde de handelingen 'niet alleen moreel verwerpelijk maar ook strafbaar'. Ze veroordeelde hem tot 120 uur werkstraf. Vanwege de lage kans op herhaling zag de rechter geen reden voor een voorwaardelijke gevangenisstraf. Een schadevergoeding voor Tabijn van 10.000 euro werd niet toegekend. Carla Smits, voorzitter van de scholengemeenschap, noemt het 'een hele vervelende toestand'. "Het is in de eerste plaats super vervelend voor de school en de kinderen. Maar we hebben er nu een streep onder getrokken want anders blijf je in de soep roeren."