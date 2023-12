Afvalstortplaats Bergens Harmonie 'pure chaos', omwonenden zijn het zat

Dozen die overal op de grond verspreid liggen, containers die uitpullen en zélfs grofvuil midden op straat. Bergens Harmonie is de vuilnisoverlast van de afgelopen weken spuugzat. "Het is gewoon pure chaos, echt schandalig."

Daarom doet Kaal een oproep aan zijn dorpsgenoten: “We vragen inwoners om er met z’n allen voor te zorgen dat het wèl netjes blijft. Gooi alles in de daarvoor bestemde containers en breng bedrijfsafval netjes naar de werf aan het Molenweidtje.”

Met de oproep hoopt De Harmonie op het beste, maar vreest voor een nog grotere bende. Tussen 23 december en 4 januari wordt er helemaal geen papier ingezameld. Sterker nog, de containers staan er in die periode niet eens.

"Vorig jaar zijn er drie containers door vuurwerk in de brand gestoken, we willen dat nu voor zijn, in de hoop dat het netjes blijft", zegt Kaal met gekruiste vingers.