Zuid-Koreaanse president groots ontvangen op de Dam, maar ook wat gemopper

Daarvoor was al gewaarschuwd, maar toch waren er fietsers verrast en geïrriteerd. "Het is een poppenkast", moppert een man. "Het is belachelijk waarom ze dat niet zo doen, dat fietsers er gewoon doorheen kunnen. Ze hebben nu alles afgezet. En daar krijg je alleen maar irritaties door."

Zuid-Koreaans gezin

Toch trok het staatsbezoek van de Zuid-Koreaanse president ook belangstellenden, die zich vergaapten aan de grootsheid. Tientallen soldaten, volksliederen, vlaggen en veel pers. De Zuid-Koreaanse Eun Joung Kim stond samen met haar zoons, Dong en Nam, langs de kant. "We wonen hier, want mijn partner werkt in Nederland", legt ze haar komst met haar twee kinderen uit." Daarom zijn we hier en zij gaan hier ook naar school, dus ze spreken ook Nederlands. Het is goed voor ze, voor de emotionele en educatieve reden."