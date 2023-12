Bart (29) trekt er met overbuurman Ad (83) op uit naar middag voor alleenstaande ouderen

Café JP Coen in Hoorn was even speciaal ingericht voor alleenstaande ouderen. Bart (29) nam zijn 83-jarige overbuurman Ad mee, bij wie hij regelmatig op bezoek komt. Het werd een mooie middag, maar wel één met een boodschap.

Dennis van der Laan is het gezicht achter de middag, die de naam 'Goud voor Oud' draagt. Hij kwam op het idee, toen hij iedere dag hetzelfde rondje liep met zijn dochter. "Ik zag steeds een vrouw in huis zitten en werd nieuwsgierig wie die vrouw was. Het bleek dat ze niet eenzaam was, maar wel heel alleen. Toen dacht ik: hoe gaaf zou het zijn om een event te organiseren om de alleenstaande ouderen een leuke middag te bezorgen."

'Ik had geen zin om alleen over ziek en zeer te praten'

Ook Ad Buur (83) en Bart Dekker (29) waren zondag aanwezig. Bart gaat regelmatig bij zijn overbuurman op bezoek om gezelschap te houden. Ad staat niet meteen te springen. "Omdat ik dacht dat het voor eenzame ouderen zou zijn, die alleen maar over ziek en zeer praten. Daar heb ik geen zin in. Gelukkig ben ik niet eenzaam", zegt hij tegen Bart. "Ik kan jouw plek op de bank ondertussen wel uittekenen."

Nog één borrel

En dus wordt de rolstoel gepakt en duwt Bart buurman Ad richting het café, Wat volgt is een mooie middag, vol gezelligheid en muzikale herkenning. "Dit is zo mooi gedaan. Toppers zijn het!", jubelt een deelnemer. Ook Ad geniet zichtbaar. "Ik heb veel bewondering voor de organisatie. We doen nog één borrel en dan gaan we naar huis", zegt hij met een goedgevuld glas wijn in de hand.

Plezier hebben is één, maar er zit wel degelijk een serieuze boodschap achter het initiatief. Van der Laan: "Veel belangrijker vinden we dat mensen na vandaag om zich heen kijken en bedenken: wat kan ik in mijn omgeving doen voor alleenstaande mensen? Al is het maar een gesprekje, dat kan al het verschil maken."