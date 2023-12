Vrouw overleden na bedrijfsongeval bij Tata

Een 50-jarige vrouw is overleden aan de gevolgen van een ongeluk op het Tata-terrein. Eind september kwam de vrouw tijdens haar werk als verkeersregelaar onder een vrachtwagen terecht, waarbij zij ernstige verwondingen opliep. Tata spreekt in een persbericht van 'een verschrikkelijk feit'.

Onzekerheid

Na een lange periode van zorg en onzekerheid is de vrouw nu overleden aan de gevolgen van haar verwondingen. Ze is 50 jaar oud geworden.

Bij Tata is de verslagenheid groot. Zij laten weten: "Niets is belangrijker dan weer veilig en gezond thuiskomen als het werk gedaan is. Dat was hier niet het geval en dat is een verschrikkelijk feit."