'Together' is thema Pride 2024: "Gemeenschap staat te vaak tegenover in plaats van naast elkaar"

Het thema van de Pride volgend jaar is 'Together'. Volgens Stichting Pride Amsterdam (SPA) komt de lhbtiq+-gemeenschap tegenwoordig regelmatig onbedoeld tegenover elkaar te staan. Daarom willen zij het belang benadrukken om weer naast elkaar te gaan staan, 'juist in een tijd waar regenboog-identiteiten internationaal vaker onder druk staan en mensen vrijheden verliezen'.

Het thema 'Together' slaat niet op de gehele de Queer & Pride, maar alleen op de helft die door SPA wordt georganiseerd. De eerste helft van de twee Queer & Pride-weken ligt in handen van Queer Amsterdam (QA), een los verband van vooral activistische organisaties. Nadat QA al enkele jaren bezwaar had gemaakt tegen de opzet en de insteek van de bestaande Pride, werd afgesproken dat zij een eigen Pride-week mochten organiseren.

Nieuw beleid blijft uit

De opgedeelde Pride was een tijdelijke oplossing, voordat de gemeente een definitieve, nieuwe opzet voor het evenement zou ontwerpen. Over dit toekomstige, nieuwe beleid wordt al langer gepraat, maar wethouder Touria Meliani (Inclusie) maakte vorige maand bekend dat de plannen nog niet op tijd klaar zijn voor de editie van 2024. De aankomende Pride wordt dus hoogstwaarschijnlijk op dezelfde manier opgezet als vorig jaar, wederom onder de naam Queer & Pride Amsterdam.

Het thema 'Together' geldt dan dus voor de week die door SPA wordt georganiseerd. Mogelijk verwijst het naar het overbruggen van onenigheid over de invulling van de Pride. SPA maakt het nieuwe thema nu al bekend, zodat geïnteresseerden voor de botenparade zich nu al kunnen buigen over de creatieve invulling. Vanaf 8 januari is de inschrijving voor de parade geopend.