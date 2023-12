Politie deelt beelden van jongen die explosief bij woning in Osdorp zou hebben geplaatst

De politie heeft vandaag beelden gedeeld van een jongen die verdacht wordt van het plaatsen van een explosief bij een woning aan de Nieuwe Osdorpergracht in Nieuw-West. De woning liep bij die explosie flinke schade op, niemand raakte gewond.

De explosie vond eerder dit jaar op 5 september plaats. Volgens de politie kwam de jongen in de avond aanrijden op een scooter. Nadat hij die parkeerde, haalde hij iets uit de buddyseat.

"Omdat er iemand anders op straat loopt, wacht hij even", aldus de politie. "Als die persoon is vertrokken, spoedt hij zich naar de woning." Toen het explosief ontplofte, rende hij terug naar zijn scooter.

Scooter

De politie hoopt dat er mensen zijn die de man herkennen, mogelijk door de scooter waarop hij rijdt: zilvergrijze of bruine Yamaha Neos, gebouwd tussen 2007 en 2021. Over het kenteken zit een gele plaat geplakt, mogelijk zit die plaat er nog of zijn er plakresten terug te vinden.