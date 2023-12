Zeehondenpup Flow komt tot rust bij Ecomare: mogelijk gebeten door soortgenoot

De eerste zeehondenpup van dit seizoen in binnengebracht bij Ecomare op Texel. De kleine grijze zeehond is Flow genoemd en heeft gemene wonden in haar rug en had geen moeder in de buurt. Eenmaal in de opvang wil de pup alleen maar slapen; ze is doodmoe.

Zeehondenpup in de opvang van Ecomare - Foto: Ecomare Texel

"Waarschijnlijk is ze gegrepen door een soortgenoot die het niet goed met haar voor had. Ze heeft nog haar witte geboortevacht," vertelt dierverzorger Hilde Smit van Ecomare. Ze schat dat de pup zo'n tien dagen oud is. Mannelijke grijze zeehonden staan erom bekend dat ze zich agressief kunnen gedragen tegenover pups. Er komt zelfs kannibalisme voor bij deze soort. Zalmpap Grijze zeehonden worden geboren met lange, witte haren die ze na de zoogperiode verliezen. Bij grijze zeehonden duurt de zoogtijd ongeveer drie weken. Het kleintje dat nu in de opvang van Ecomare is beland, is nog niet aan het verharen. Omdat Flow nog afhankelijk is van moedermelk, krijgt ze de eerste dagen zalmpap. Dit is een goede vervanger voor zeehondenmelk. Tekst gaat verder onder de foto.

zeehond pup - Foto: Ecomare Texel