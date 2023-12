Met nieuw tuingereedschap knappen deze jongens en meisjes de buurt op

Ze zijn tussen de 8 en 12 jaar oud, maar binnen zitten achter een scherm is niets voor hen. Kyana (12), Blaze (8), Rosalie (10) en Jayson (9) zijn niet te beroerd om de handen uit de mouwen te steken. Zo helpen zij hun buren in het PEN-dorp van Velsen-Noord en verdienen zo een heitje voor een karweitje. Sinds deze week pakken ze, met wat hulp, hun taken nóg professioneler aan.