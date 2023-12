West-Friese dansformatie Double V klaar voor WK in Hongkong

De West-Friese dansformatie Double V maakt zich namens Nederland op voor het WK Latin in Hongkong. Morgen vertrekken de dansers, waar ze zich maandag mogen meten met hun tegenstanders. Laura Tool van de dansgroep vertelt dat Double V klaar is voor de wedstrijd en de reis, ook al is er nog wel een doneeractie gestart om de reis deels te kunnen bekostigen.

Het voorbereiden op de gezamenlijke dans bij het wereldkampioenschap heeft ongeveer twee jaar in beslag genomen. De dansgroep begon met het maken van een nieuwe choreografie, en plande een aantal extra trainingsweekenden in. Vorig jaar heeft Double V een aantal wedstrijden met deze routine gedanst.

De dansformatie uit Blokker verblijft een week in de Speciale bestuurlijke regio Hongkong van de Volksrepubliek China, zoals het gebied officieel heet. Double V vertrekt morgen, op maandag 18 december dansen zij hun eerste wedstrijd op het wereldkampioenschap. "Dus we hebben daarvoor nog een paar dagen om een beetje te acclimatiseren en natuurlijk de jetlag te verwerken", zegt danseres Laura.

"Toen is het op internationaal niveau - ondanks dat de resultaten goed waren - wat tegengevallen", vertelt Laura. "Maar daarna hebben we twee keer de Nederlandse titel binnen weten te halen. En vanuit daar hebben we, denk ik, een hele mooie basis gelegd om deze dans na twee jaar op het WK in Hongkong te mogen doen."

Dansers moeten reis en verblijf zelf betalen

Aangezien de reiskosten en verblijf voor de dansers in Hongkong niet volledig vergoed worden door een bond of sponsoren, moet Double V een behoorlijk bedrag uit eigen zak betalen. "Het is voor ons een flinke reis", zegt ze. "Meestal hebben we wedstrijden in de buurt, maar dit jaar mogen we helemaal naar Hong Kong. Voor de reis is 35.000 euro nodig, wat door de dansers zelf betaald moet worden. Vandaar dat we een doneeractie zijn gestart, en dat gaat super goed."

Dit weekend is ruim de helft van het bedrag al bijeengebracht door bekenden van de dansers en andere onbekende mensen. Ook de Nederlandse Algemene Danssport Bond heeft een bijdrage voor de reis naar Hong Kong gegeven. Dit bedrag is nog niet meegenomen in het totaal.

"Het streefbedrag is 10.000 euro", zegt Laura Tool. "De reis is geboekt en gaat sowieso door. Het is nu afhankelijk van de giften hoeveel bijdrage er van de dansers zelf moet komen, en of we nog een gedeelte op die manier kunnen financieren."

Familiesfeer zorgt voor goede prestaties

Double V heeft in het verleden twee keer de WK-finale bereikt. Of dat dit keer ook gaat lukken is afwachten, zegt Tool. "We hebben in ieder geval heel erg hard getraind, dus wat ons betreft gaat het heel goed. Maar het blijft een jurysport, dus het ligt eigenlijk altijd buiten je macht. Wij gaan ons best doen, en dan zien we later wel wat voor resultaat er aan hangt."

Volgens Tool is de kracht van Double V de familiaire sfeer die er bij de dansformatie hangt. "We trainen zo veel met elkaar dat je uiteindelijk een goede band hebt. We genieten er ook van om dit met elkaar te doen", zegt ze.

Double V bestaat al ruim 40 jaar, dus aan ervaring geen gebrek. "Maar er zijn ook leden die voor de eerste keer meegaan naar een wereldkampioenschap. Het is een gemengd gezelschap, heel divers."