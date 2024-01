Start 'NH Helpt' op radio en tv

Het platform NH Helpt, dat onlangs gelanceerd werd, is bedoeld om vraag en aanbod van Noord-Hollanders bij elkaar te brengen. Enige voorwaarde is dat er geen geld mee gemoeid is. De opvallendste verhalen van het platform worden op radio, tv en online uitgebreider uitgelicht.

Presentator Rachel Morssink kijkt erg uit naar haar radioprogramma. "Ik heb er heel veel zin in inderdaad. De kracht van NH Helpt is dat Noord-Hollanders er kunnen zijn voor elkaar. In het verleden is al vaak gebleken hoe groot de bereidheid in onze provincie is om een ander te helpen. Dit platform zal die hulpvaardige spirit nog veel meer versterken, denk ik."

Wat komt er aanstaande zaterdag aan bod? "In de eerste show spreken we onder andere de musicalvereniging uit IJmuiden, die hard op zoek is naar nieuwe decorbouwers, acteurs en kostuumontwerpers. En we geven de allereerste NH Helpt Taart weg." Voor de weken daarna, zijn aanmeldingen voor de taart nog van harte welkom.

Reddingsbrigade

Presentator Isabella Prins gaat in haar eerste uitzending op bezoek bij Walter Weg van de Amsterdamse Reddingsbrigade. Daar zijn ze hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Ook gaat ze langs bij de Dierenopvang Amsterdam (DOA) waar veel dieren al lang wachten op een nieuw baasje.

Presentator June Hoogcarspel heeft elke werkdag om 13.40 de rubriek NH Helpt in haar radioshow June tot Twee. Ze is blij met alle nieuwe initiatieven op radio, tv en online: "Hoe meer we elkaar helpen des te beter!"