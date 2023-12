Voetganger gewond naar ziekenhuis door aanrijding taxi op Damrak

Een voetganger is vannacht rond 4.00 uur op het Damrak aangereden door een taxichauffeur. Volgens getuigen lag het slachtoffer al op de weg toen hij werd aangereden, ook de politie houdt rekening met dit scenario. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Zij houden er rekening mee dat het slachtoffer inderdaad al op de weg lag toen deze door de taxi werd aangereden, zoals omstanders beweren. De taxichauffeur is ter plekke door de politie ondervraagd.

Het is niet bekend hoe ernstig het slachtoffer gewond is geraakt. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd. De plaats van ongeval is enige tijd afgezet geweest voor onderzoek.