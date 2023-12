Betaalbare uitjes in Haarlem in de kerstvakantie: "Een feestje voor kinderen"

De kerstvakantie staat voor de deur en in Haarlem en omgeving is er veel te doen voor de jeugd. De weersvoorspellingen zijn niet best, maar je kunt je warm en droog prima vermaken in diverse culturele instellingen in de stad. En dankzij de HaarlemPas is dat ook betaalbaar voor Haarlemmers met een kleine beurs.

Schuur Wonka - Foto: Warner Bros Pictures

In de Schuur kunnen houders van de HaarlemPas al voor een euro per kaartje naar de film of het theater. En in de kerstvakantie zit je er helemaal goed, vertelt hoofd educatie Kirsten Bootsma. "We lopen als Schuur voorop met de HaarlemPas. Naast de voorstellingen voor een euro krijg je in de kerstvakantie ook een gratis drankje bij de voorstelling. En alle kinderen die naar een kinderfilm gaan, krijgen gratis popcorn." Feestje voor kinderen "We willen de schoolvakanties echt op de kaart zetten als feestjes voor kinderen uit Haarlem en omgeving", vervolgt Bootsma. "Dat doen we met mooie films en theatervoorstellingen, maar ook met gratis workshops en allerlei losse activiteiten voor de jeugd. Het werkt ook echt, we zagen in de herfstvakantie al veel nieuwe gezichten. Maar het cultuuraanbod mag nog wel wat bekender worden bij de houders van de HaarlemPas. Als ze eenmaal een keer geweest zijn, zien we ze vaak terug. Ouders zien dat hun kind er echt blij van wordt." Tekst loopt door onder de foto.

Kirsten Bootsma/ de Schuur - Foto: Jaap Kroon

Bootsma heeft in de kerstvakantie dan ook meerdere jeugdvoorstellingen geprogrammeerd om blij van te worden. "Wonka is natuurlijk de ultieme kerstfilm voor kinderen vanaf acht jaar. En de Nederlandse familiefilm Jippie No More is echt geweldig. Meer feelgood dan dat kun je echt niet krijgen." Naast films zijn er ook meerdere theatervoorstellingen voor de jeugd in de Schuur. De dansvoorstelling Onder Ons is een mooi voorbeeld. "Die is kleurrijk en geestig, echt een ontdekkingsreis naar je eigen innerlijk", verklapt Bootsma. "Het is jeugdtheater, maar ook erg leuk voor volwassenen." Doventolk Bijzonder is de dansvoorstelling Zwerfhonden, die eveneens prima geschikt is voor doven en slechthorenden en voor mensen met een visuele beperking. Zo speelt er onder meer een doventolk mee in de voorstelling. Een witte kerst zit er volgens de weersvoorspellingen niet in, maar op 23 en 24 december sneeuwt het in de Schuur wel degelijk bij Als Het Sneeuwt. De solodans van Zahira Suliman is geschikt voor kinderen vanaf twee jaar en speelt zich onder meer af in een enorme sneeuwbol. De volledige (kerst)programmering van de Schuur vind je hier. Tekst loopt door onder de foto.

Schuur Als Het Sneeuwt - Foto: Moon Saris

In Stadsschouwburg Haarlem is van 21 december tot en met 7 januari de spectaculaire kerstvoorstelling 'Paleis der Wonderen' te zien van de Ashton Brothers, geproduceerd in samenwerking met de schouwburg. 'Schouwburg voelt als thuis' "Ik noem onszelf eigenlijk altijd maar 'een circus-variété om te lachen'", aldus Joost Spijkers, die samen met Haarlemmer Pim Muda, Timo Bakker en Friso van Vemde Oudejans theatergezelschap Ashton Brothers vormt. "De schouwburg in Haarlem voelt voor ons als een thuis. Zeker nu we er twee weken staan. Drie eigenlijk, als je de repetities meetelt. Het is een zeer inspirerende omgeving, die veel geschiedenis en romantiek ademt." De Ashton Brothers zouden twee jaar geleden al in de kerstvakantie een soortgelijke show geven in de Haarlemse schouwburg, maar die ging vanwege corona niet door. Tekst loopt door na de afbeelding.

Foto: afbeelding: Stadsschouwburg Haarlem

Het belooft een kerstvoorstelling vol muziek, humor en acrobatiek te worden, voor de hele familie. "We hopen zelfs in de nok van het theater te hangen", aldus Spijkers. "En we hebben ook veel gasten uitgenodigd. Zoals bijvoorbeeld slangenmens Captain Frodo uit Noorwegen. Die kan zichzelf helemaal opvouwen. Hij zit nu nog in een knoop, maar ik hoop dat hij er de 21ste weer uit is."

"Mijn kuiten zijn al stram en de voeten doen pijn" Joost Spijkers, Asthon Brothers

Truus Tullemans Ook de 80-jarige oud-danseres Truus Tullemans betreedt nog één keer het podium met de Ashton Brothers. "Ik mag samen met haar op de spitzen staan. Ze kan het nog steeds geweldig, blijkt tijdens de repetities. Mijn kuiten zijn al stram en de voeten doen pijn", lacht Spijkers. Inmiddels zijn er al 10.000 kaarten verkocht voor Paleis der Wonderen. Op zaterdag 6 januari komt er daarom een extra middagvoorstelling bij. Vanaf 28 december zijn er overigens nog wel dagelijks (laatste) kaarten beschikbaar. Het gaat in totaal om negentien middag- en avondvoorstellingen. Kaarten voor de Ashton Brothers kosten normaal gesproken 39,50 euro. Houders van de HaarlemPas betalen 7,50 euro. Tekst loopt door onder de foto.

Joost Spijkers op de piano tijdens voorstelling Ashton Brothers - Foto: Stadsschouwburg Haarlem

In de Haarlemse musea is in de kerstvakantie veel te doen voor de jeugd. In het Verwey Museum is een speurtocht uitgezet door de tentoonstelling Allemaal Haarlemmers. Daarin staat duizend jaar geschiedenis van de stad centraal. Verder zijn er oud-Hollandse spelletjes, liggen de kleurplaten klaar en schenkt het museumcafé warme chocolademelk. Toegang met de HaarlemPas is helemaal gratis. Het Teylersmuseum is met alle fossielen en mineralen een kinderparadijs. In de kerstvakantie kunnen kinderen er een speurtocht doen of een eigen kunstwerk maken. Ook een aanrader is de tentoonstelling over kunstenaar Wybrand Hendriks. Met de HaarlemPas is het museum gratis toegankelijk. Knusse Knutselclub Het Frans Hals Museum zet in de kerstvakantie de deuren wagenwijd open voor jonge bezoekers. Kinderen kunnen twee weken lang de handen uit de mouwen steken bij de Knusse Knutselclub. Richt zelf een kamer in van het beroemde poppenhuis van Sara Rothé of maak een heuse lichtspel-lamp. Verder biedt het Frans Hals Museum een audiotour aan, speciaal voor kinderen: de Dikke Doe- en Luistertour. Gratis toegang met de HaarlemPas. Tekst loopt door onder de foto.

Whatever Happened To Christmas - Foto: PHIL

Wethouder van cultuur Diana van Loenen hoopt dat veel jonge Haarlemmers wat cultuur kunnen snuiven tijdens de kerstvakantie. "Cultuur verrijkt en verbindt. Het geeft je nieuwe inzichten en draagt bij aan begrip voor anderen. En natuurlijk is het gewoon belangrijk om leuke dingen te kunnen doen met je kinderen. Daarom moet cultuur voor iedereen bereikbaar zijn."

"Cultuur verrijkt en verbindt. Daarom moet cultuur voor iedereen bereikbaar zijn" cultuurwethouder Diana van Loenen

Van Loenen vindt het belangrijk dat veel culturele instellingen in de stad houders van de HaarlemPas flinke kortingen bieden. "Wat ik heel mooi vind, is dat bijvoorbeeld de Schuur het mogelijk maakt om voor een euro een voorstelling bij te wonen. Op die manier is cultuur voor vrijwel iedereen toegankelijk." De wethouder gaat er zelf in de vakantie ook op uit: "Jazeker! Ik ga in ieder geval naar de voorstelling Onder Ons in de Schuur. En ik ga met mijn dochter naar het Kerst Meezingconcert in de Phil. Zelf ben ik vroeger helemaal niet opgegroeid met het theater, maar nu doe ik bijna niets liever dan naar een mooie toneel- of muziekvoorstelling gaan!"