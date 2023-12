Verkeer moet veiliger in Medemblik: welke kruispunten en wegen worden er aangepakt?

"Er ligt voldoende werk", zei wethouder Harry Nederpelt in september over het verkeersplan van Medemblik.

Te hard rijden is al jaren volksergernis nummer één in de gemeente Medemblik. Het is een thema dat veel Medemblikkers nauw aan het hart ligt. Omwonenden en dorpsraden, maar ook politici, klommen de afgelopen jaren massaal in de pen. Voor hen is het klip en klaar: er moeten snel veiligere verkeerssituaties komen.

En dus werd er een ambitieus verkeer- en vervoersplan vormgegeven die naar waarschijnlijkheid aankomende donderdag wordt vastgesteld. Als het aan de gemeente ligt, worden er in 2024 zo'n 18 knelpunten aangepakt die 'een hoog risicoprofiel' kennen. Die moeten binnen vijf jaar opgeknapt zijn. De overige, zo'n 39 knelpunten, worden binnen vijf à tien jaar aangepakt. NH zet een paar veelbesproken knelpunten op een rij.

Twee gevaarlijkste kruisingen van Andijk

Na jaren van klagen en ongelukken worden de twee gevaarlijkste kruispunten in Andijk aangepakt. Het gaat om de kruispunten Gedeputeerde Laanweg-Kadijkweg en Driehuizen-Veenakkers.

Bij de kruising aan de Gedeputeerde Laanweg komt een rotonde. Op de andere kruising (Driehuizen-Veenakkers) komt een versmalling om de snelheid eruit te halen.

Toenemende drukte op Hoornseweg in Wognum

Ook in Wognum is er geruzie over de Hoornseweg. Met de toekomstige uitbreiding van Wognum - de gemeente wil 840 woningen bijbouwen - en de mogelijke komst van 300 arbeidsmigranten is de verwachting dat het verkeer alleen maar toeneemt. En dat baart zorgen bij de dorpsraad, aangezien de weg al jaren onveilig is. In juli van dit jaar vindt er nog een ongeluk plaats, waarbij één of meerdere personen gewond raakten.

"Het feit dat de weg aangepakt gaat worden, vinden wij op zich een goede zaak", aldus de dorpsraad. Wat dat precies gaat inhouden, is vooralsnog niet duidelijk. "We zijn nog niet betrokken bij het proces. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat dit alleen een aanpassing aan het wegdek is en nog geen structurele oplossing met betrekking tot de verkeersveiligheid."

Markerwaardweg (N240) krijgt upgrade

De druk op de provincie en gemeente om de parallelweg naast de Markerwaardweg (N240) versneld door te trekken, neemt met de dag toe.

Omwonenden van de invalswegen in Opperdoes klagen al jaren over het zware landbouwverkeer dat dicht langs hun woningen rijdt. Ze wijzen onder meer op scheurvorming in de gevels en kapotgereden autospiegels.

Door succesvol gelobby vanuit de gemeente krijgt de Markerwaardweg (N240) een upgrade. Er komt een parallelweg langs het stuk bij Medemblik voor landbouwverkeer, een rotonde bij de kruising Westerzeedijk en de op- en afritten van de A7 bij Agriport worden aangepakt om de verkeersveiligheid te verbeteren, zo luiden de plannen van de provincie.

Wat gaat het kosten?

Hoe alle maatregelen betaald gaan worden, kan de gemeente nog niet inschatten. "Om te bepalen hoeveel geld er nodig is, zal eerst onderzocht moeten worden of en hoeveel subsidie er beschikbaar is", legt wethouder Harry Nederpelt uit.

Op donderdag 21 december neemt de gemeenteraad een besluit.