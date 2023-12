De Peiling: de stad moet meer ruimte maken voor honden

Amsterdam vindt dat er te weinig veilige uitlaatplekken zijn voor honden en de gemeente wil meer plekken in de stad waar honden kunnen loslopen. In de stad neemt het aantal bijtincidenten toe en de gemeente vermoedt dat dat komt doordat honden niet goed gesocialiseerd worden, omdat ze in de stad te geïsoleerd leven. Daarom is onze stelling: de stad moet meer ruimte maken voor honden.

Meer ruimte voor honden in de stad, is dat een goed idee of vragen om ellende? Is de stad wel een goede plek voor een hond? Ongeveer een op de vijf Amsterdammers heeft één of meerdere honden. Maar in een stad die steeds drukker en voller wordt ziet de gemeente dat dat een probleem dreigt te worden.

Om dat op te lossen wil Amsterdam zorgen voor meer uitlaatplekken. En dan vooral plekken waar honden los mogen lopen. Daarvan zijn er nu maar drie in de hele stad; twee in West en één in Noord. Hondenbaasjes zijn blij met de plannen. Hoe meer hoe beter, vinden zij. Maar er zijn ook kritische geluiden te horen. Directeur Hans Fokkens van Dierenopvang Amsterdam is blij met meer losloopplekken, maar hij benadrukt dat mensen zich moeten afvragen of de hond die zij graag willen wel geschikt is voor de stad. Denk na over wat je een hond kan bieden, waarschuwt hij.