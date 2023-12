Jonge inbrekers zorgen voor 'onveilig gevoel' in Benningbroek en Sijbekarspel

Het was twee weken rustig, maar afgelopen nacht zijn twee mogelijke inbrekers opnieuw gesignaleerd in de nieuwbouw Benningbroek en Sijbekarspel. Veertien dagen geleden bestond de buit uit verschillende elektrische fietsen, en of er nu iets is gestolen is niet bekend. Wel zorgt het voor een onveilig gevoel bij de dorpsbewoners. "Je kijkt de hele dag wie er voorbij rijden, ik wil dat ze gepakt worden."

Afbeelding ter illustratie - Foto: Adobe Stock

Twee weken geleden probeerde het duo het bij Jennifer Prins Alves-Koorstra. "Ze probeerden in te breken in mijn garage, maar dat is ze gelukkig niet gelukt. Bij zeker twee andere adressen helaas wel. Ze waren twee nachten op rij bezig en daarna werd het weer rustig. De politie is op de hoogte en er is ook aangifte gedaan." Ze deelde haar camerabeelden op Facebook, waarop de twee inbrekers redelijk goed te zien waren. "Met toestemming van de politie. Vooral om mensen te waarschuwen en uit te kijken naar deze gasten. Een fiets is later gevonden bij voetbalvereniging DESS en de gestolen bakfiets in Abbekerk. Dus ik het het vermoeden dat ze hier uit de buurt komen. Ze lijken ook nog niet zo oud."

Mogelijke inbrekers in Benningbroek/Sijbekarspel - Foto: Aangeleverd

Afgelopen nacht zijn de mogelijke inbrekers dus weer gesignaleerd. "Om 1.50 uur waren ze op Sneekerhof. We hebben de mannen heel duidelijk in beeld op ons erf en de beelden al gedeeld met de politie", zegt een andere bewoner op een nieuw Facebook-bericht van Jennifer. Daar is niets weggenomen. Het nachtelijke bezoek zorgt voor onrust in de dorpen Sijbekarspel en Benningbroek. Al is Jennifer niet bang. "Ook omdat ik het idee heb dat het om twee jochies gaat. Maar je bent wel waakzaam. Je kijkt de hele dag welke auto's voorbij rijden en iedere ochtend de bewakingscamera's van de nacht ervoor. Dat hoort natuurlijk niet." Waarschuwen Ze blijft informatie delen met haar dorpsgenoten. "Om mensen te waarschuwen. En omdat ik wil dat ze gepakt worden. Dit moet snel afgelopen zijn." Een woordvoerder van de politie laat weten dat er twee weken geleden in totaal vier aangiften zijn ontvangen. "Over de stand van het onderzoek kan ik nog niets zeggen, maar ik snap dat dit voor een onveilig gevoel zorgt. In het algemeen kan ik zeggen: zorg dat de boel goed verlicht is. En als je denkt of twijfelt of er een inbraak gaande is, bel altijd 112. Daarnaast kun je camerabeelden altijd met de wijkagent delen. Dat helpt ons enorm in de zoektocht naar de daders."