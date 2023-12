Is vuurwerk een mooie traditie of bron van ellende? Doe mee aan ons onderzoek

Vuurwerk tijdens oud en nieuw levert al jaren flinke discussies op. Uit eerdere onderzoeken van het NH Nieuws-panel blijkt dat een meerderheid voor een verbod is om zelf af te steken. Toch is er ook een grote groep die lekker wil blijven knallen. Wat vind jij?

Vorig jaar nog gaf 62 procent voorstander te zijn van een algeheel verbod en meer te voelen voor centrale vuurwerkshows. Toch ligt er ook al een verbod op onder andere knalvuurwerk. Amsterdam, Bloemendaal, Haarlem en Heemstede hebben zelf al een lokaal verbod ingesteld.

Voormalig politieman en panellid Dennis uit Assendelft vertelde vorig jaar nog hoe de vele vuurwerkverwondingen die hij zag tijdens zijn werk, zorgde voor een afkeer ervan. Maar er is ook een grote groep liefhebbers.

Honderden euro's aan vuurwerk

Daar is Tim uit Obdam er één van. Het panellid bekijkt eindeloos filmpjes van vuurwerk om tot de juiste bestelling te komen en geeft er ook met liefde honderden euro's aan uit. Volgens hem is het belangrijk dat je vooral verantwoordelijk afsteekt.

Dat is ook wat vuurwerkverkoper Cees Dekker uit Medemblik zegt. Volgens hem is juist illegaal vuurwerk het probleem, niet het gewone consumentenvuurwerk wat hij verkoopt. "Ik kan niets aan illegaal vuurwerk doen. Wij verkopen het niet. Daar moet de overheid iets aan doen. Maar de oplossing is om het niet in Nederland aan te laten komen. Maar aan de andere kant is dat ook gelijk een probleem. Want het is moeilijk om dat tegen te houden."

Geef je op en doe mee!

Wij willen graag weten hoe jij denkt over vuurwerk. Is het een mooie traditie, of zorgt het vooral voor veel overlast? Meld je hier aan voor het NH Nieuws-panel en ontvang een uitnodiging voor het vuurwerkonderzoek.