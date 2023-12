Griekse stadions maanden leeg, maar in Amsterdam zijn AEK-fans vooralsnog welkom voor Ajax-duel

Supporters van de Griekse voetbalclub AEK uit Athene zijn vooralsnog welkom voor het duel met Ajax deze week. Dat meldt een woordvoerder van burgemeester Halsema aan AT5. Donderdag spelen de twee ploegen in de Arena de laatste wedstrijd in de groepsfase van dat toernooi. In Griekenland blijven de stadions tot en met 9 februari leeg als maatregel tegen het oplaaiende supportersgeweld in dat land.

Volgens de burgemeester is er op dit moment geen indicatie dat de supporters die in Griekenland voor problemen zorgen afreizen naar Nederland. De Griekse regering greep gisteren in nadat het supportersgeweld daar de laatste weken is opgelaaid. Tot 12 februari zijn daar geen supporters welkom bij wedstrijden in de hoogste voetbalcompetitie.

"We zijn zoals altijd goed voorbereid", zegt een woordvoerder van de burgemeester. "Maar vooralsnog hebben we geen signalen dat de Griekse voetbalsupporters die meereizen uit zijn op problemen." De woordvoerder benadrukt dat de situatie kan veranderen als de driehoek (burgemeester, politie en OM) die signalen alsnog krijgt.

Verleden

De supportersgroepen kennen een gespannen verleden door de wedstrijd die Ajax in 2018 in Athene afwerkte. Supporters van de thuisclub gooiden toen een molotov-cocktail naar het uitvak. Eerder dit seizoen speelde Ajax ook al een uitwedstrijd tegen AEK Athene, die wedstrijd verliep zonder grote problemen.

Een eerdere thuiswedstrijd tegen Olympique Marseille, een andere tegenstander in de groepsfase verliep wel onrustig. Franse autoriteiten besloten daarom vorige maand om supporters van Ajax niet welkom te heten bij de wedstrijd in Marseille.

Politiecapaciteit

Ook bij de Amsterdamse politie leeft het idee om supporters van clubs met een slechte reputatie niet meer welkom te heten. Volgens politiechef Frank Paauw is er heel veel inzet nodig om dat in goede banen te leiden. "Dat past op geen enkele manier in onze capaciteit", zei hij in oktober in WNL op Zondag.

Zowel Ajax, op dit moment hekkensluiter in de poule, als AEK zijn al uitgeschakeld in de Europa League. Donderdag vechten ze uit wie er nummer drie in de groep door mag naar de Conference League, het derde Europese clubtoernooi. Om te overwinteren moet Ajax winnen van AEK.