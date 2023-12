Gerlach is de laatste akkerbouwer van Amstelveen en schittert nu in documentaire

Gerlach is de laatste akkerbouwer van Amstelveen. Hij heeft zijn woonplaats met eigen ogen zien veranderen, maar zit er zelf na al die jaren nog steeds. En dat blijft zo als het aan hem ligt. Vanavond gaat de documentaire over zijn verhaal in voorpremière in Amstelveen.

Boer Gerlach - Foto: CineDeli

Gerlach (74) groeide op tussen de kleine en grote boerenbedrijven. "Ze zijn nu allemaal weg", vertelt hij aan NH. "Niemand heeft het kunnen tegenhouden." De gemeente wijzigde de agrarische bestemmingen van de boerderijen naar bedrijfsbestemmingen, waardoor de boeren er niet meer konden werken. Hetzelfde lot hangt al jarenlang boven het hoofd van Gerlach, maar na elf rechtszaken houdt hij zich nog steeds staande. Tekst gaat verder onder de foto.

Boer Gerlach op zijn land - Foto: CineDeli

Inmiddels is hij wel bijna de helft van zijn grond kwijt. Zijn boerenland moest plaatsmaken voor rotondes en een sneltram en nu wil de gemeente er grotendeels een bedrijventerrein maken. "Je wil stoppen wanneer je zelf wil, niet onder dwang", zegt hij daarover. "Het is altijd hartstikke goed gegaan: tot de overheid komt, dan ben je de klos." Door het grondverlies is het familiebedrijf niet meer rendabel. Ook door klimaatveranderingen wordt het boeren steeds lastiger: "De oogsten mislukken steeds vaker." Tekst gaat verder onder de trailer van de documentaire.

En dan is er naast zijn boerenbedrijf ook nog een McDonalds gekomen, die 's nachts een hangplek voor criminelen werd. Inmiddels moet de fastfoodketen om 00.00 uur sluiten, maar daar waren wel twee rechtszaken én een inbraak bij Gerlach voor nodig. Na een bezoekje aan McDonalds sloegen inbrekers om 01.30 uur 's nachts de keukendeur in. Gerlach was inmiddels naar beneden gelopen vanwege wat lawaai en kreeg al het glas over zich heen. "Ik was bang", vertelt hij. "Met een stoel probeerde ik ze van het lijf te houden." Tekst gaat verder onder de filmposter.

Gerlach: de laatste boer - Foto: CineDeli

De vele bezoeken aan de rechtbank, de lawaaiige vliegtuigen en de mislukte oogsten: voor boer Gerlach is het geen reden om te verhuizen. "Ik hou van deze plek", vertelt hij. "De vrijheid om in het land te werken. En de mensen om me heen." Dus boert hij stug door.