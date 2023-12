Een trein aan lichtjes in de ruimte, wat is het?

Elly Veldman uit Langedijk keek gisteravond raar op. In de lucht was een lange trein van 'wel 20 of meer vliegtuigen of drones te zien'. Maar, wat zijn het echt?

Het zijn in ieder geval geen vliegtuigen of drones. De streepjes zijn satellieten van Tesla-magnaat Elon Musk. SpaceX, zijn ruimtevaartbedrijf, heeft deze satellieten gelanceerd. Op dit moment vliegen er al duizenden rond.

Volgens NOS heeft Musk een wereldwijde satellietenwedloop in werking gezet. Hij wil namelijk voor ieder land toegang tot snel internet, en daar zijn deze satellieten voor nodig. Zijn Starlink-internetsysteem zorgt ervoor dat mensen in afgelegen- of rampgebieden nog wel kunnen internetten.

Sterrenhemel

Veel andere landen voelen daarom druk, en willen ook apparaten de lucht in krijgen. De NOS schrijft dat als we niet oppassen, de ruimte overvol kan worden. Dat kan voor veel problemen zorgen, zoals bijvoorbeeld botsingen. Dat is niet het enige. Als we zo doorgaan wordt het volgens deskundigen steeds moeilijker om de sterrenhemel te bekijken en zien we alleen nog rijen aan satellieten.