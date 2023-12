Amsterdam wil 'crimineel woninggebruik' sneller tegengaan door nieuwe samenwerking

Het gaan dan bijvoorbeeld om woningen die worden gebruikt als opslaghuizen voor drugs, wietplantages, drugslabs, prostitutie en mensenhandel. Door samen te werken met onder andere de politie, Liander, verschillende woningcorporaties en meerdere makelaars moeten dit soort praktijken beter worden aangepakt en de woningen weer sneller worden vrijgemaakt voor mensen die op zoek zijn naar een huis.

Samenwerken

Maar hoe ziet die samenwerking er dan precies uit? Als de politie de zogenoemde 'woonfraude' constateert, dan wordt de informatie gedeeld met de gemeente. De gemeente deelt die informatie weer met de relevante betrokken partijen. Bij bijvoorbeeld een wietplantage kan je dan denken aan Liander, het gaat vaak gepaard met het aftappen van elektriciteit, en de verhuurder, die het huurcontract kan opzeggen. Daardoor worden de criminelen 'zowel strafrechtelijk, bestuursrechtelijk als civielrechtelijk aangepakt', aldus de gemeente.

Verantwoordelijk wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting) heeft vertrouwen in de samenwerking. "Met deze samenwerking kunnen we het criminelen lastiger maken, de leefbaarheid in buurten verbeteren en tegelijkertijd woningen weer vrij maken voor mensen die het echt nodig hebben."

Woningen om echt in te wonen

De afspraken die de partijen met elkaar hebben gemaakt moeten bijdragen aan een verbetering van de leefbaarheid, openbare orde en veiligheid in de buurten. Ook moeten er daardoor meer woningen vrijkomen om echt in te wonen. De huizen worden verdeeld over de mensen die het hardst een woning nodig hebben.