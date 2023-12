Hond Vive vergiftigd door rondslingerende MDMA of xtc

Bij Eddy Mertens uit Uitgeest zit de schrik er nog flink in. Een wandeling met zijn hond Vive eindigde in de dierenkliniek. Het beestje bleek meer dood dan levend. Drugs waren de boosdoener volgens de dierenarts.

"Het leek wel epilepsie", zegt Eddy Martens, een Uitgeester die vaker bij het Uitgeestermeer een rondje met de hond doet. Na een wandeling in het recreatiedomein werd zijn driejarige Franse waterhond Vive vergiftigd door drugsafval op de parkeerplaats. "Ze werd heel flauw na de wandeling. Even later draaide haar ogen weg en kreeg ze een aanval. Ze reageerde niet meer."

Bezorgd

Eddy snelde bezorgd naar de dierenarts. "Hij vertelde me dat het ging om een toxische vergiftiging. Ik was enorm geschrokken, want er spelen ook kinderen bij het meer." Op advies van de dierenarts snelde hij naar het dierenziekenhuis in Utrecht, waar een specialist zijn trouwe viervoeter kon opknappen. Vive kreeg daar een injectie en medicijnen tegen de vergiftiging. "Het ging om drugs, vermoedelijk xtc of MDMA. Resten had ze opgegeten of opgelikt."

De oude

Inmiddels is Vive weer bijna de oude. "Af en toe heeft ze nog stuiptrekkingen, maar voor de rest is ze weer in orde." Eddy is nog altijd geschrokken. "Honden snuffelen nu eenmaal en voordat je het weet hebben ze iets giftigs gegeten."

Bij de Dierenambulance Kennemerland zijn geen andere, soortgelijke meldingen binnengekomen, laten zij weten. "Toch vind ik het belangrijk hiervoor te waarschuwen'', aldus het bezorgde baasje.