Jong Ajax pakt drie punten na overwinning op Jong FC Utrecht

Het initiatief lag bij Jong Ajax in de eerste helft, maar het was Jong FC Utrecht dat op voorsprong kwam. Via een snelle combinatie maakte Wessel Kooy voor de bezoekers de openingstreffer. Drie minuten later was het David Kalokoh die in de 41e minuut de 1-1 maakte. Hij kon simpel binnentikken na goed doortastend werk van Jaydon Banel.

Tekst loopt door onder foto.