Hoe komt de Forum voor Democratie-kerstmarkt in Burgerveen terecht?

In een tuincentrum in het Haarlemmermeerse Burgerveen werd gisteren een Forum voor Democratie-kerstmarkt gehouden. Naast de gewoonlijke fenomenen op zo'n markt, kon je bijvoorbeeld in gesprek met lokale FvD-politici of het nieuwste boek van partijleider Thierry Baudet kopen. De locatie is opvallend: in het dorp stemden slechts vier mensen op de partij.

Een politieke partij die zelf een kerstmarkt organiseert is op zichzelf al bijzonder. Maar dat die markt zich afspeelt in het kleine Burgerveen is al helemaal opmerkelijk. Bovendien stemde maar bij het lokale stembureau maar vier mensen op FvD. Dat heeft een simpele verklaring, legt Cathy Averdieck uit. Zij is coördinator van de FvD in de Bollenstreek en organiseerde de markt.

"Hier in de regio is inderdaad wat minder op Forum gestemd, maar we kennen de eigenaar van het tuincentrum. Die was meteen enthousiast toen we het idee aan hem voorlegden, en zo zijn we hier terecht gekomen. En qua locatie is het wel lekker centraal, we zien mensen uit het hele land hierheen komen", vertelt Averdieck.

Geen stemmen ronselen

Opvallend is het natuurlijk wel, zo'n 'politieke' kerstmarkt. Maar dat betekent volgens Averdieck niet dat FvD'ers bezoekers staan te ronselen: "Ik vind kerst niet de tijd om politieke statements te gaan zitten maken. We willen hiermee gewoon laten zien dat we een leuke partij zijn, met gezellige mensen."

De activiteiten op de kerstmarkt en kraampjes lopen uiteen. Van een knuffeldokter tot koekenpannen zonder chemicaliën, van een foto met de kerstman tot een sessie in een cabine waar je bestraalt wordt met 'levensenergie'. Ongeveer de helft van de kraampjes heeft banden met FvD, vertelt Averdieck: "We hebben ook een app waar ondernemers zichzelf kunnen zetten. Daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt."