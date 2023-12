De zachte kant van een voetbaltrainer: Yuri Cornelisse is mental coach én hoofdcoach

Als oud-voetballer weet Yuri Cornelisse hoe het is om prestatiedruk te ervaren. Hij ziet veel spelers kampen met mentale problemen en daar helpt de 48-jarige Alkmaarder mee. "Ik sta voor een positieve benadering, want ik merk dat er al genoeg negativiteit is", zegt Cornelisse, die sinds deze zomer zijn eerste stappen als hoofdtrainer zet bij vv Bergen vrouwen 1.

Bij FC Utrecht is Cornelisse daarnaast sinds het aantreden van trainer Ron Jans werkzaam als mental coach. Daar gaat hij twee dagen per week in gesprek met voetballers. In die één-op-één gesprekken probeert hij te praten over uiteenlopende situaties waar voetballers tegenaan lopen. "Als je er een keer naast komt te staan, of als je weinig zelfvertrouwen hebt."

Door zijn opgedane kennis en studies heeft Cornelisse inmiddels een behoorlijke bagage op het gebied van mentaal welzijn. Ook zijn ervaringen bij de politie neemt hij mee in de benadering. Zo gaat hij ook regelmatig in gesprek met mensen die in een re-integratietraject zitten. "Ik heb zelf ook een coach waar ik naartoe ga. Je kan vaak niet van buiten naar jezelf kijken."