Sloop Wormerveers partycentrum De Bres begonnen: "M'n vader draait zich om in z'n urn"

Het stond al jaren te verpieteren, maar de sloop van voormalig party- of cultureel centrum De Bres in Wormerveer is nu echt begonnen. Gewapend met een happer ging een sloper het gebouw te lijf. Het doet pijn aan de ogen van de Wormerveerders die hier veel herinneringen hebben liggen. Erik Smit was er jarenlang manusje van alles toen zijn vader Han en moeder Lida er werkten: "Gelukkig hoeft mijn vader dit niet meer mee te maken."

Voor de oorlog was het een verenigingsgebouw van de personeelsvereniging van voedingsbedrijf Wessanen en werden er feesten georganiseerd. Later traden er veel bekende Nederlanders op in het bijbehorende theater, zoals André van Duin, Youp van 't Hek en Willeke Alberti. Bijzondere condoleance Erik: "Bassie en Adriaan hebben we gehad, de Grote Meneer Kaktus Show is geweest, net als de Mini-playbackshow van Henny Huisman. Maar ook verdrietige dingen. Wat mij echt is bijgebleven: een condoleance van een goede vriend van mij. Zijn wens was om bij het afscheid nog één keer op het toneel van De Bres te staan." Het was druk: "Er zijn een man of vijf, zeshonderd die avond. Er stonden auto's geparkeerd in de middenberm van de provinciale weg. Agenten kwamen eropaf om te kijken wat er aan de hand was. We hebben ze wat te drinken gegeven en vervolgens hebben ze het verkeer geregeld."

"Het is om te huilen zoals er het eruit ziet" Voorzitter O&M Zaanstad Elsa Damm

Terwijl de sloper een kwartiertje pauze neemt kijkt Elsa Damm naar de puinhoop die De Bres inmiddels is. "Het is om te huilen zoals het eruit ziet. Je zag het al jaren verloederen hoor." Ze is voorzitter van O&M Zaanstad, voorheen de Zaanse Operette Vereniging. Inmiddels is de vereniging niet meer actief, genekt door corona. (Tekst loopt onder de foto)

"Het was ook heel vervelend voor onze vereniging dat De Bres stopte", zegt ze. "We hebben hier altijd met veel plezier opgetreden. We hebben er heel lang gezeten, zo'n veertig jaar. Iedere week repeteerden we er en het voelde elke keer als thuiskomen. Na afloop van de repetitie bleven we vaak gezellig napraten. Ik heb er een hele gezellige tijd meegemaakt." 'Vader had sloop vreselijk gevonden' De ouders van Erik werkten er van 1982 tot 1999. Wie toen De Bres bezocht kent Han en Lida Smit zeker. Han overleed in 2021. Erik weet zeker dat zijn vader de sloop van De Bres vreselijk had gevonden: "Hij draait zich om in z'n urn." Zelf vindt hij het ook jammer. Erik heeft zijn huidige baan te danken aan de tijd die hij als manusje van alles doorbracht in De Bres. Er was altijd veel activiteit met allerlei verenigingen uit de streek die over de vloer kwamen. Voor Erik was het zijn eerste kennismaking met het theater. "Ik speelde niet mee, dat vond ik niets, maar ik deed dan mee met de decorbouw en de verlichting. En ik heb nu van mijn hobby mijn werk gemaakt in het Zaantheater. Dat is eigenlijk door de ervaringen in De Bres gekomen." Het is de bedoeling dat het gebouw binnen twee weken wordt gesloopt. Het is nog onduidelijk wat er op deze plek voor terugkomt.