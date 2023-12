Das pech, fiets weg: Amstelveen ruimt 'weesfietsen' op busstation

De gemeente is in november begonnen met het plakken van waarschuwingen op vermoedelijke weesfietsen. Eigenaren hadden hierdoor een maand de tijd om hun fiets weg te halen.

Ook na het verwijderen kunnen mensen hun fiets nog redden. De rijwielen worden 13 weken opgeslagen op een locatie van de gemeente aan de Sportlaan. Een ophaalafspraak kan worden gemaakt via meldsysteem Fixi. Het kost 25 euro aan administratiekosten om je fiets terug te krijgen. Fietsen die niet worden opgehaald worden geruimd of krijgen een nieuwe eigenaar via Ons Tweede Thuis of andere hulporganisaties.

Achterstallig onderhoud

De opruimactie heeft volgens wethouder Herbert Raat (Verkeer) alles te maken met achterstallig onderhoud van het busstation. "Het is op dit moment geen visitekaartje voor Amstelveen en de huidige staat draagt ook niet bij aan het sociale veiligheidsgevoel."

Naast het weghalen van achtergelaten fietsen probeert de gemeente ook de duivenoverlast aan te pakken. Daarbij laat Amstelveen het busstation vaker schoonspuiten. De fietsenstallingen aan de westkant van het busstation krijgen een overkapping en de ruimte onder de op- en afrit wordt dichtgemaakt om wildplassen tegen te gaan. Passagiers met hoge nood kunnen terecht bij de toiletten in het midden van het station. Die krijgen nieuwe stickers om dat te verduidelijken.