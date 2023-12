NH Sport met begripvolle trainer Yuri Cornelisse in het vrouwenvoetbal

De laatste wedstrijd van oud-prof Yuri Cornelisse speelde hij in oktober 2010. Nu, vele jaren later, houdt de inmiddels 48-jarige Alkmaarder zich bezig met de mentale kant van sport. Dat doet hij bij FC Utrecht als mental coach en ook als trainer bij vv Bergen. Dat en ook korfbal en handbal in een nieuwe uitzending van NH Sport.

Naast een portret van Yuri Cornelisse ook twee derby's op deze maandag in NH Sport. Zo nemen het Amsterdamse Blauw-Wit en Koog Zaandijk het tegen elkaar op in de vierde speelronde van de Korfbal League. In het vrouwenhandbal is er de confrontatie tussen VZV uit 't Veld en Volendam.

NH Sport zie je elke maandag om 17.10 uur op tv. Daarna wordt de uitzending elk halfuur herhaald.