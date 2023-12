Dierenambulance Hoorn voelt zich in kou gezet en vraagt met acties steun voor eigen pand

Dierenambulance Hoorn - en omstreken - probeert op alle mogelijke manieren aandacht te krijgen, en vooral geld in te zamelen, om eindelijk een eigen pand te kunnen bekostigen. "Nu is het zo dat mensen soms thuis dieren moeten opvangen, of moeten kijken waar ze de dierenambulance deze keer moeten ophalen", aldus vrijwilligerscoördinator Denise van ’t Ende.

Al langer probeert de organisatie aandacht te krijgen voor hun probleem, maar steun blijft tot nu toe uit. Dat is niet alleen lastig voor de vrijwilligers, maar gaat ook ten koste van de dieren legt Denise uit. "Omdat we bijvoorbeeld geen vaste plek hebben voor de dierenambulance, nemen vrijwilligers die mee naar huis. Iemand anders moet 'm weer op dat adres ophalen. Dat kost gewoon extra tijd, waardoor je minder ritjes kan maken."

Konijnen opvangen in de achtertuin

Maar ook worden de dieren soms bij vrijwilligers thuis opgevangen. Zo sprak NH vorig jaar met vrijwilliger Ellis Klinkenberg uit Hoorn. Zij ving toen tien konijnen op in haar achtertuin. "Je bent toch begaan met het lot van de dieren. Ze laten lopen is geen optie. Mijn collega doet de post- en sierduiven, ik de konijnen en vogels. En incidenteel een schildpad."

Een nieuw pand moet dus uitkomst bieden, waar dieren opgevangen kunnen worden en ook een vaste plek voor de ambulance. "We hebben nu ook een tekort aan vrijwilligers. En degenen die we hebben, komen uit Hoorn. Terwijl we in heel West-Friesland actief zijn. Met een vaste locatie wordt het ook interessanter voor mensen uit andere gemeenten om vrijwilliger te worden. Die hoeven dan bijvoorbeeld niet ergens de ambulance op te halen, maar die staat er gewoon."

Locatie voor eigen pand in beeld

Ze zijn al best ver met een locatie, maar moeten de kosten voor een pand zelf ophoesten. Hoeveel geld ze nodig hebben hangt ook af van de locatie. "Als er bijvoorbeeld niet geheid hoeft te worden, scheelt dat aanzienlijk", vertelt ze.

Via acties proberen ze geld in te zamelen. Afgelopen zaterdag was er een benefiet op het terrein van voetbalvereniging Zwaluwen '30. Ze hoopten op een flinke aanloop van de al aanwezige bezoekers. Zo kon er geschminkt worden, was er een loterij, een fotostudio en kon er zelfs een tatoeage gezet worden. Desondanks gooide het slechte weer roet in het eten. "We hebben uiteindelijk 600 euro opgehaald en dat viel tegen. We hadden op meer gehoopt."

Een duik in het koude water

Aankomende zaterdag is er weer een actie: 'Duiken voor dieren'. Symbolisch gaan onder meer medewerkers van de dierenambulance, maar ook particulieren en enkele politici, gesponsord het koude water in. "Het is vooral een symbolische actie, omdat wij ons in de kou voelen gezet. Dus hiermee hopen we ook aandacht te krijgen voor onze zaak."