Het lichaam van vermiste Michiel (54) is gevonden

De 54-jarige Michiel Snuif uit Wormerveer was een week vermist. Op maandag vier december was hij voor het laatst gezien bij de DekaMarkt aan de Heiligeweg in Krommenie. Bekenden van de man vroegen aan de inwoners van Krommenie om de bewakingcamera’s te controleren.

Update:

In een bericht op X laat de politie weten dat het lichaam van de 54-jarige man is gevonden. "Het lichaam van de sinds 4 december vermiste Michiel Snuif is vanmiddag gevonden bij het Uitgeestermeer. Er is geen sprake van een misdrijf. Iedereen heel erg bedankt voor het meekijken en zoeken. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte", schrijft de politie in een tweet.