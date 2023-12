Alkmaarse moslims bidden voor Samar na verlies van haar familie in Gaza

Alkmaarse moslims kwamen gisteravond bij elkaar voor de Palestijnse Samar (44) en haar gezin. Bij bombardementen in het zuidelijke deel van de Gazastrook afgelopen vrijdag zou ze 'tientallen familieleden zijn verloren'. In moskee Sunni Razvi werd voor de overledenen en de nabestaanden uit de Koran voorgelezen.

NH/Priscilla Overbeek - Foto: NH Media

Het is bijna kwart voor zes als twee jongens gehuld in een zwart-wit geblokte sjaal over de Mesdaglaan richting de moskee rennen. De hal ligt bij binnenkomst bezaaid met schoenen; je mag alleen op je sokken naar binnen. De twee gescheiden gebedsruimtes zijn gevuld met mannen en vrouwen. Er wordt zachtjes met elkaar gesproken. Sommigen omhelzen elkaar, anderen nemen stilletjes plaats op een van de stoelen. De Alkmaarse moslimgemeenschap uit De Hoef komt bijeen om te bidden voor Samar uit Rafah, een stad in het Zuiden van de Gazastrook, vlakbij de grens van Egypte. Samen met haar man Khaled en hun vier kinderen woont ze sinds drie jaar in Alkmaar. "Afgelopen vrijdag zijn ruim 80 van haar familieleden bij een aanval omgekomen. Het gaat om verschillende gezinnen, die samen woonden in een groot appartementencomplex van drie gebouwen. Dat is met de grond gelijkgemaakt", verklaart Nazier namens de familie. Hij is voorzitter van de moskee en een vriend van het gezin. (Tekst gaat verder onder de foto)

Vrouwen komen samen in de gebedsruimte - Foto: NH Media/Priscilla Overbeek

"Ik werd vrijdagavond tijdens het tanken door mijn vader gebeld. Hij vertelde mij het vreselijke nieuws. Toen ben ik direct naar het huis van Khaled en Samar gereden. Ook heb ik onze imam ingelicht. Die zat in Amsterdam, maar ook hij kwam meteen terug naar Alkmaar. Bij hen thuis hebben we samen een smeekbede gedaan. In de hoop op overlevenden." 'Met gevaar voor eigen leven' Een van de overlevenden is haar oudere broer Samir, verklaart Nazier. "Met gevaar voor eigen leven heeft hij zes kilometer gelopen om zijn zus te kunnen bellen. Volgens hem is bijna iedereen overleden. Zijn gezin heeft waarschijnlijk geluk gehad omdat ze in de kelder woonden." De stad Rafah zou volgens Israël een safe zone zijn, maar volgens berichtgeving van zowel The Guardian als Al Jazeera wordt ook dat gebied aangevallen. Hoeveel familieleden Samar precies heeft verloren, is volgens Nazier nu heel lastig te zeggen. "De berichten uit Palestina zijn moeilijk te controleren. Haar broer heeft in elk geval bevestigd dat de gezinnen van hun zeven zussen, broer, nichten, neven, ooms en tantes allemaal zijn omgekomen. Er zouden ook nog steeds familieleden onder het puin liggen." (Tekst gaat verder onder de foto)

Nazier Anwar-Ali, tweede voorzitter van de moskee en vriend van de familie - Foto: NH Media/Priscilla Overbeek