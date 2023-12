Egelopvang in Huizen puilt uit: er past geen egel meer bij

Het is al maanden druk in de egelopvang in Huizen. Doordat het dit jaar lang warm is gebleven, hebben egels tot laat in het jaar nestjes gemaakt. Nu het kouder wordt, kunnen ze niet genoeg insecten meer vinden. De talrijke egels die binnenkomen zijn vaak te klein. Dit zorgt voor extra werk en gebrek aan ruimte bij de opvang.

In heel Nederland is het topdrukte bij de egelopvangcentra. Inmiddels staan er dieren op bureaus en tafels in tijdelijke verblijven door het hele opvangcentrum. Centra proberen elkaar zo goed en zo kwaad als het gaat te helpen. “Maar we zitten echt vol, vol, vol. We willen geen 'nee' zeggen, maar het moet wel verantwoord blijven," zegt Patricia Berk van egelopvang Midden-Nederland.

Door het gebrek aan insecten is ook het terugzetten van de egels een probleem. Doordat de dieren klein zijn en te weinig reserves hebben om in winterslaap te gaan, betekent te vroeg uitzetten een bijna zekere dood. De oproep is daarom ook om de egels te voeren met kattenvoer. Geen voer uit blik, maar gewone brokken. Als dit niet lukt, is het verstandig om de opvang te bellen.

Geef de egel een warm welkom

Er kan naast kattenbrokken geven meer gedaan worden om het de egel dit jaar wat makkelijker te maken. Bladeren in de tuin zoveel mogelijk laten liggen, kan zorgen voor een warme en droge schuilplaats voor de dieren. Ook zorgt dit voor meer insecten, wat gunstig is. Egelhuisjes kunnen ook voor warmte zorgen. "Warmte is belangrijk, zodat ze energie overhouden om naar eten te zoeken," zegt Patricia.

Mensen kunnen direct de egelopvang helpen. Ze kunnen zich aanmelden om hun tuin beschikbaar te stellen als uitwen- of uitzettuin. Hier kunnen de dieren na de opvang aansterken en overwinteren. Dit soort tuinen kunnen bijdragen aan een gemakkelijkere overgang van opvang terug de natuur in. Ook is de opvang erg geholpen met oude kleding en kranten. Maar ook schoonmaakmiddelen, dekens of koffie voor de vrijwilligers zijn zeer welkom in deze tijd. Zelf vrijwilliger worden kan natuurlijk ook.