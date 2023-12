William volgt vanuit het verre Thailand het Gooise amateurvoetbal op de voet

Wedstrijdverslagen, uitslagen, foto's vanuit de kleedkamers, reacties van de trainers en nog veel meer. Al jaren post William Puyk het nieuws van de Gooise amateurvelden (en inmiddels ook ver daarbuiten) op zijn Facebookgroep Voetbal Midden-Nederland. Maar gek genoeg zul je William zelf niet snel langs de Gooise zijlijnen vinden, want hij woont sinds 2007 in het verre Thailand.

Het is zaterdagochtend en voetballend Gooi reist richting de amateurvelden. Op dat moment is William in Thailand al een aantal uur wakker en druk aan het posten in zijn facebookgroep. "Het is een uit de hand gelopen hobby", zo vertelt de in Bussum geboren en in Hilversum opgegroeide William.

"Ik heb twee voordelen: Ik leef zes uur later, dus als iedereen wakker wordt staat de informatie op de site", legt de 62-jarige Gooier uit. "Daarnaast kom ik uit de Gooise voetbalwereld en ken ik iedereen. William begon namelijk met voetballen in de jeugd van het Bussumse SDO om daarna over te stappen naar het inmiddels opgeheven Hoogerheide, Donar en sc 't Gooi uit Hilversum.

Transfernieuws

De Facebookgroep werkt als volgt: de clubs uit 't Gooi leveren de informatie aan William die het daarna weer in de groep gooit: uitslagen, samenvattingen, beeld vanuit de kleedkamer, transfernieuws en nog veel meer over de eerste mannenelftallen. Ook vraagt hij elke zondag een korte reactie van de trainers over de gespeelde wedstrijden die hij dan maandag online zet en plaatst hij interviews en andere gerelateerde artikelen uit lokale media.

"Het is echt een dagtaak", zegt hij. Maar wel eentje die het waard is. "Het triggert mij, want ik hou van voetbal." Daarbij is het een mooie manier voor hem om in contact te blijven met waar hij vandaan komt. "Je houdt zeker binding. Ik volgde het daarvoor ook en nu ben je een spil erin geworden", lacht hij.