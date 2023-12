Dam afgesloten en saluutschoten: president Zuid-Korea komt dinsdag naar de stad

De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol brengt dinsdag en woensdag een staatsbezoek aan Nederland. Amsterdammers zullen daar waarschijnlijk vooral morgen wat van merken: de omgeving van de Dam is de hele ochtend en begin van de middag afgesloten voor verkeer. Ook kan het dat je 's ochtends een aantal harde knallen hoort: president Yoon wordt verwelkomd met 21 saluutschoten.

De Dam tijdens een staatsbezoek van de Franse president Macron eerder dit jaar - Foto: Inter Visual Studio

Die schoten worden morgen om 10.03 uur afgevuurd vanaf het Marinterrein. Er wordt alleen geschoten met kruit, oftwel losse flodders. Het schieten duurt zo'n twee minuten en zal in een groot deel van de stad te horen zijn. Alleen staatshoofden krijgen zo'n welkom. De laatste keer dat dat gebeurde was vanwege een bezoek van de Franse president Macron. Dam hele ochtend afgesloten Verder is er morgenochtend een welkomstceremonie voor president Yoon en zijn vrouw Kim Keon Hee in het Paleis op de Dam. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima ontvangen Yoon en zijn vrouw in het paleis, waar het Koreaanse paar de nacht van dinsdag op woensdag zal doorbrengen. Daarna speelt de Marinierskapel op de Dam de volksliederen van Nederland en Zuid-Korea. Ook legt Yoon een krans bij het monument op de Dam. Vanwege de plechtigheden op en rond de Dam, is de omgeving van het plein morgen van 08.00 uur tot ongeveer 13.00 uur afgesloten van het paleis tot achter het Nationaal Monument. Dat gebied is dan alleen toegankelijk voor genodigden en leden van de organisatie. Publiek is niet welkom. Voetgangers kunnen om het gebied heenlopen, ook blijven alle winkels en horeca bereikbaar. Het afzetten van de Dam heeft vanzelfsprekend wel de nodige gevolgen voor het verkeer. Wat je dinsdag kunt merken van het bezoek van president Yoon aan Amsterdam:

Afsluitingen straten en parkeergarages van 08.00 uur tot 13.00 uur: -De doorgaande route vanaf het Mr. Visserplein-Amstel-Rokin-Dam-Damrak is afgesloten voor autoverkeer.

-De Damstraat, vanaf de Oudezijds Voorburgwal tot de Dam, is afgesloten voor autoverkeer

-De Paleisstraat is afgesloten voor auto- en fietsverkeer.

-Fietsverkeer kan niet over de Dam. Je kunt omfietsen via de verbinding Warmoesstraat - Nes - Wijde Lombardsteeg.

-De parkeergarages van de Bijenkorf, Hotel Krasnapolsky en Rokin zijn niet beschikbaar voor in- en uitrijden. Omleiding tramverkeer: -De tramlijnen 4 en 14 worden vanaf 08.30 uur tot ongeveer 13.00 uur omgeleid of ingekort. De meest actuele informatie vind je op de site van het gvb. Gevolgen voor (brom)fietsers: -Op dinsdag 12 december vanaf 06.00 uur worden op de Dam geparkeerde (brom)fietsen uit het veiligheidsgebied verwijderd. Verwijderde fietsen gaan naar het Fietsdepot. De fietsenstallingen Beursplein en Rokin blijven gewoon bereikbaar.