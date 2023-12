Is het 'donkere en afgelegen' Den Oever de nieuwe uitvalsbasis voor mensenhandel?

Ook Noord-Hollanders lijken illegaal te verdienen aan de smokkel in mensen naar Engeland. Zo zijn gisteren twee Haarlemmers opgepakt voor de handel in rubberbootjes. En vorige week zijn in de kajuit van een zeiljacht bij IJmuiden tien vluchtelingen gevonden. Vermoedelijk vertrok die boot uit het 'donkere' Den Oever en daar blijken al eerder dit jaar arrestaties te zijn geweest.

Foto: NH Nieuws

Het is stil in de noordelijke haven aan de Waddenzee. De zilte zeelucht ruik je meteen als je in Den Oever uit de auto stapt. Een enkeling werkt aan zijn vissersschip, maar de meeste vissers zijn de zee op. Alleen in de visrestaurants is het druk. En daar zegt niemand zegt iets te weten over het zeilschip dat op 2 december van zee is 'geplukt'. Onder in de buik van de boot zaten mensen uit Vietnam en Albanië verstopt. Volgens het Openbaar Ministerie waren ze op weg naar Engeland, onder leiding van twee mannen uit Den Helder. Vermoedelijk is de boot met vluchtelingen vertrokken uit Den Oever. Ze zouden daar op zee, 50 kilometer uit de kust van IJmuiden, in levensgevaar hebben verkeerd. Mogelijk omdat er te weinig zwemvesten aan boord waren. "Wij hebben niets gezien en konden dus de politie en marechaussee die hier zijn geweest niks vertellen. Misschien zijn ze vanaf de sluis vertrokken", zegt de havenmeester gistermiddag in Den Oever.

"Een paar maanden geleden kwamen de politie en marechaussee ook al bij ons vanwege vermoedens van mensensmokkel" Havenmeester Den Oever

Je zou toch denken dat je niet ongezien tien illegale vreemdelingen naar een zeiljacht kunt brengen. Er is op veel plekken cameratoezicht en het personeel heeft overal in de haven goed uitzicht. Aan de andere kant is het Waddengebied een van de donkerste plekken van het land. In de avond en nacht zie je weinig en is de haven bovendien verlaten. Een Wieringse vrouw denkt hardop: "Zijn ze mogelijk bij de buitenhaven ingestapt?". Bert de Groot van de visafslag suggereert dat ook: "Is het de haven bij het vogeluitkijkpunt, dan kun je bij wijze van spreken wel honderden mensen inladen." Het is sowieso niet de eerste keer dat de noordelijke havens onderdeel zijn van mensensmokkelonderzoek. In 2020 en 2021 zijn meerdere bemanningsleden van zeiljachten en schepen uit de Noordkop opgepakt voor het meesmokkelen van Albanese vluchtelingen. En afgelopen zomer nog klopten de instanties bij de havenmeester in Den Oever aan. "Een paar maanden geleden kwamen de politie en marechaussee ook al bij ons vanwege een vermoeden van mensensmokkel."

Foto: NH / Carina Gutker