Zuurkoolmakers zetten alles op alles voor laatste lading kolen van het land

Het familiebedrijf bestaat al 132 jaar, directeur Dirk Kramer is van de vijfde generatie zuurkoolmakers. Zuurkool is echt een Noord-Hollands product en wordt gemaakt van witte kool. "Witte kool groeit hier heel goed. Dat heeft te maken met de kleiachtige structuur van de grond en het hoge kalkgehalte", legt Kramer uit. "Dat zorgt ervoor dat het in het begin moeilijk is om wortel te schieten, in de tweede helft van de groei hebben ze juist veel voedingsstoffen. Dan groeien ze uit tot van die ontzettende kolen." Het duurt ongeveer zes maanden voor het zover is.

Van witte kool wordt zuurkool gemaakt door fermenteren. Bij de fabriek snijden ze de kool in reepjes, waarna het met een beetje zout in de fermentatiesilo wordt gedaan. "Eigenlijk precies hetzelfde zoals mensen dat ook thuis kunnen doen", legt Kramer uit. "We laten de van nature op de kool zittende melkzuurbacteriën het werk doen. Die eten de suikers in het product op en die scheiden melkzuur en in sommige gevallen wat smaakstoffen uit. Daardoor wordt de witte kool zuur en krijgt het ook de kenmerkende smaak."

Bij de fabriek van Kramer zijn ze 'bijna klaar'. "De kool moet voor de vorst van het land. Daarom zorgen we er altijd voor dat de fabriek helemaal vol ligt en dat de kolen lekker lopen te pruttelen in de fermentatiesilo's." Als alles in de silo's zit, zal een deel van de fabriek stil komen te liggen. Vanaf augustus komen er dan weer kolen binnen.